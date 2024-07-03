台幣遇亂流 兩天貶1.77角

新台幣示意圖。 （路透）

國內匯市昨（2）日遭遇台股大跌、熱錢匯出與主要亞幣齊貶等三大亂流，新台幣匯率終場下挫8.1分，收在32.627元，連兩貶並下探逾兩個月低點，總成交量為18.12億美元。中央銀行統計顯示，新台幣匯率近兩日累計貶值1.77角。

央行資料指出，美元指數昨天反彈0.35%，非美貨幣走勢全盤皆墨，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率貶勢最重，昨天下挫0.5%、為「最弱亞幣」，日圓匯率貶值0.4%，新台幣匯率貶幅0.25%，星元貶幅0.23%、人民幣貶幅0.04%。

匯銀主管指出，熱錢昨天大舉匯出約9億美元，拖累新台幣匯率盤中一度滑落至32.646元、最多貶值1角，後在出口商進場拋匯與央行調節，貶值幅度縮減至8.1分後，以32.627元收市。

展望後市，匯銀主管說，聯準會降息時程仍是影響國際匯市的關鍵變數，但美國經濟尚屬穩健，聯準會是否會如預期在今年第3季降息，目前仍是未定之天，市場將緊盯聯準會主席鮑爾談話，以及美國經濟、通膨與就業數據，從中推敲出聯準會可能的降息步調；估計短期內，匯率將維持在32.2至32.8元區間波動整理。

除美國聯準會降息變數外，匯銀主管說，日圓匯率跌跌不休、昨天下滑至161.66，韓元匯率也挫至1,388.6的低點，成為拖累新台幣匯率走勢的另一主因。

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