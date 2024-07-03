蔡鎮宇傳收購兩家銀行 金管會：首次聽到訊息

創立寶豐隆興業的蔡鎮宇傳出有意「一次」收購京城銀行（2809）與安泰銀行大股東持股，進而推動兩銀行合併。金管會銀行局主秘侯立洋昨（2）日表示，金管會沒有收到相關併購案件「是第一次看到這樣的訊息」，不予評論。

安泰銀與京城銀昨日皆發布重大訊息，表示對於媒體傳聞，無法評論。據了解，安泰銀行大股東隆力集團、京城銀行大股東戴誠志等，都未與蔡鎮宇接觸。蔡鎮宇「同時插旗」兩銀行，是否違反金金分離及產金分離？侯立洋說，這是假設性問題，要等到真正來送件，才能討論或研議。

「金金分離」指銀行董監、總經理不能兼另一家銀行董監或總經理。一旦蔡鎮宇有這兩銀行控制性持股，需派法人董事，若僅是財務性投資，恐有違規疑慮。

商品推薦