台新PK國泰 權益切換點數大戰更趨白熱化

台新銀行今天重裝上陣，宣布透過翻新其玫瑰卡及太陽卡的權益，重返「權益切換」市場，尤其一口氣把「台新點」的回饋率拉高至3.8%，刷新市場最高紀錄，由於權益切換目前在市場上最具代表性的為國泰CUBE卡，台新今日宣布重返戰場，未來兩家銀行的「銀行卡」熱戰，已成為金融圈高度矚目的焦點。

所謂的銀行卡，一般而言是指該銀行「聯名卡」之外的信用卡，現在已成為越來越多銀行經營信用卡業務的主流。那麼，點數生態圈的規模到底有多大？台新是前五大發卡行，包國儀透露台新內部數據指出，台新每年有40億的點數進入市場，接下來更會以2年內有100億的點數進入市場為目標。

台新銀行周一完成經營團隊改組，周二這場在信用卡業務方向具有高度代表性的記者會旋即登場，相對於國泰世華銀在CUBE卡，在百貨購物、旅行、數位電商購物等五大權益的切換，台新新任個金執行長包國儀指出，台新的權益切換更簡單，在「天天刷」和「大筆刷」，前者是日常生活消費，後者是大筆購物消費這二種權益之間切換，回饋率3.8%無上限之外，海外消費不用切換，同樣3.8%無上限，另外，還有在指定藥妝或寵物通路等消費可以再有10%的點數回饋，同時，台新更以新增150萬張的玫瑰卡與太陽卡的發卡量，作為目標。

其實權益切換，最早始於台新，早在2011年，台新就已透過旗下的玫瑰卡，開「權益自由選」的創舉，之後國泰世華銀則透過推展CUBE卡來把「權益自由切換」來發揚光大，更透過「小樹點」來擴大消費者使用的生態圈，如今台新銀透過改版玫瑰卡、太陽卡重返戰場，相對於小樹點的一般回饋率3%，台新一口氣把回饋率拉高至3.8%，對此金融圈人士認為，市場競爭更加激烈的同時，最大的受惠者是持卡人，未來卡戶在銀行業者所構築的「點數經濟生態圈」，也會有更多的好康。

信用卡市場已從先前的現金回饋，邁入點數回饋的戰國時代，尤其點數生態圈已席捲國內的信用卡市場。包國儀就引述統計指出，前五大發卡行的信用卡，囊括了整個市場接近7成的比重，而五大發卡行現在有90%的回饋都已採取點數進行。台新銀行支付金融處資深副總黃天麟指出，在權益切換所提供的消費場域，都是台新根據數據分析，所挑出卡戶消費前20%的場域，但這20%的場域卻包辦了80%的簽帳消費量，另外台新點現在已有7萬戶店家可使用，未來將不斷外擴。

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