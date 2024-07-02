誰連續三年對客戶最好？ 金管會認證這十家金融業

金管會今公布2024年「公平待客原則」評核結果，今年是第六次辦理，其中有十家金融業從2022年到2024年已連續三年，均列前25%，包括玉山銀、第一銀、遠銀等三家銀行，元大證、兆豐證、北城證三家券商，兆豐期貨，及南山、國壽和南山產險。

金管會法律事務處長徐萃文說，為瞭解金融業是否落實公平待客原則，2024年續對36家銀行、9家大型綜合證券商、21家小型專營證券商、13家期貨商、21家壽險公司及19家產險公司，合計共119家金融業進行書面評核，檢視2023年度落實情形。

本次評核結果是分2級距公布，第1級距為前25%業者，第2級距為前26%-50%業者。這也是連續兩年都公布前50%業者。

其中前25%有9家、大型綜合券商和小型專營券商合計共9家、4家期貨商、6家壽險和5家產險，共33家。若拉長從2022年至今，則有十家金融業連續三年都排名在前25%不墜。

金管會進一步說明，公平待客原則中，銀行業較有改善空間的是「落實誠信經營」，主要缺失是分行理專沒置放行員文宣資料，客戶資料錯誤，櫃員離開位置時，端末機沒有登出。

券商較有改善空間的是「注意與忠實義務」原則，包括證券商非依客戶指示下單、未查證客戶於同一IP位置下單原因與合理性等缺失。

壽險業則是「酬金與業績衡平」，缺失主要是有些公司發生業務員挪用保費，或沒了解要保人需求和商品適合度有被裁罰。

產險業是「業務人員專業性原則」，缺失主要是商品銷售前沒有落實評估風險控管機制的有效性，也沒有比較積極作為，導致評核分數較低。

金管會除建議業者法遵及內稽單位加強檢測業務單位法令遵循及內部控制制度落實情形外，也將加強日常監理。

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