快訊

移動路徑曝！澎湖漁船遭陸海警帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍

澎湖漁船在金門外海遭陸海警船押返 漁民：中國在報復賴清德

誰連續三年對客戶最好？ 金管會認證這十家金融業

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會今公布2024年「公平待客原則」評核結果，今年是第六次辦理，其中有十家金融業從2022年到2024年已連續三年，均列前25%，包括玉山銀、第一銀、遠銀等三家銀行，元大證、兆豐證、北城證三家券商，兆豐期貨，及南山、國壽和南山產險。

金管會法律事務處長徐萃文說，為瞭解金融業是否落實公平待客原則，2024年續對36家銀行、9家大型綜合證券商、21家小型專營證券商、13家期貨商、21家壽險公司及19家產險公司，合計共119家金融業進行書面評核，檢視2023年度落實情形。

本次評核結果是分2級距公布，第1級距為前25%業者，第2級距為前26%-50%業者。這也是連續兩年都公布前50%業者。

其中前25%有9家、大型綜合券商和小型專營券商合計共9家、4家期貨商、6家壽險和5家產險，共33家。若拉長從2022年至今，則有十家金融業連續三年都排名在前25%不墜。

金管會進一步說明，公平待客原則中，銀行業較有改善空間的是「落實誠信經營」，主要缺失是分行理專沒置放行員文宣資料，客戶資料錯誤，櫃員離開位置時，端末機沒有登出。

券商較有改善空間的是「注意與忠實義務」原則，包括證券商非依客戶指示下單、未查證客戶於同一IP位置下單原因與合理性等缺失。

壽險業則是「酬金與業績衡平」，缺失主要是有些公司發生業務員挪用保費，或沒了解要保人需求和商品適合度有被裁罰。

產險業是「業務人員專業性原則」，缺失主要是商品銷售前沒有落實評估風險控管機制的有效性，也沒有比較積極作為，導致評核分數較低。

金管會除建議業者法遵及內稽單位加強檢測業務單位法令遵循及內部控制制度落實情形外，也將加強日常監理。

金管會 金融業

延伸閱讀

期貨公會召開會員大會 出席率逾八成

推動亞洲資產管理中心 政院盼2個月內提出計畫

核心產業放款將提前達標

掏空台中銀爆案外案 金管會稽核人員洩密給王貴鋒特助遭訴

相關新聞

台新銀新任個金執行長包國儀談布局 聚焦2大核心策略

台新銀行近日進行人事異動，個人金融事業總處執行長由執行副總包國儀升任。她2日出席信用卡活動，於會後受訪時針對信用卡布局提...

實支實付新制上路 保險局三點聲明釋疑

對於實支實付新制上路，保險局今日再發出三點聲明，其中保險局特別提醒，儘管取消了一人最多只能買三張的限制，但各保險公司仍不...

引保險業資金入公建 跨部會聯手推三措施

為引導保險業資金投入公建，政府跨部會動起來，正研擬三大措施，一、推動公建採促參模式辦理，釋出更多公共建設案源，二、增加公...

台灣人壽宣布 將再增資君龍人壽2.5億人民幣

持續擴大布局大陸保險市場，中信金控（2891）2日舉行重大訊息記者會，宣布旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣...

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

2日媒體報導指出，前國泰金（2882）副董事長蔡鎮宇有意「一次」收購京城銀行（2809）與安泰銀行（2849）大股東持股...

中信產重訊公告高層異動 許東敏接董事長、今日上任

中信金控2日重訊公告，中信產推選新董事長，由台灣人壽董事許東敏擔任，並於今日走馬上任。中信產前董事長林欽淼6月宣布辭任中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。