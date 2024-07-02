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台新銀新任個金執行長包國儀談布局 聚焦2大核心策略

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
圖左至右為台新銀行資深副總經理黃天麟、副董事長尚瑞強、個金執行長包國儀。台新銀行／提供
圖左至右為台新銀行資深副總經理黃天麟、副董事長尚瑞強、個金執行長包國儀。台新銀行／提供

台新銀行近日進行人事異動，個人金融事業總處執行長由執行副總包國儀升任。她2日出席信用卡活動，於會後受訪時針對信用卡布局提出2大核心策略，分別為對客群精準定位以及持續開發新客戶；未來也將持續導入AI運用，升級客戶服務。

包國儀升任台新銀行個金執行長後今日首度露面，對於個金未來發展，她指出，銀行其實是服務業，尤其是個金是一個「以人為主」的產業，所以還是要回到客群經營的分群，不同分群的客戶有不同需求，未來台新銀行的個金需要更強化的就是將前方獲客與後方經營結合，發揮綜效，這也是之前台新銀行一直在做的事。

包國儀指出，如今全台已經有6000萬張流通卡量，前五大銀行就占了發卡量約6～7成，台新銀行在發卡上會有2大策略，第一，對客群更加精準定位，包含對既有客戶提供優惠或是卡片權益，要去思考客戶想要的優惠是什麼，第二，持續開發新客戶，這是接下來台新針對信用卡發展做的比較不同的地方。

在數位轉型方面，包國儀說，金融業做數位轉型已經是相對成熟，下一個里程碑的關鍵字就是「AI」，但AI是需要實證的，其實銀行多多少少已經有一些AI的相關應用，未來包含在智能客服方面、遵法方面的服務都能夠更加升級，但仍需時間去優化。

包國儀也提到，上任後有跟銀行同仁說，個金的本就是客戶，未來不管是所有的服務或設計，希望能做到兩個核心，第一是善待客戶，第二是善待同仁。而身為女性主管，她認為優勢可能在於身段相對柔軟，在溝通協調上可能更為吃香一點，但性別不是主要因素，業務能力才是關鍵，而她在台新已經30年了，對台新運作較為熟悉，且與夥伴們共事多年，彼此都很了解，台新個金部門超過5000人，希望能一起努力服務客戶。

AI 信用卡 台新

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