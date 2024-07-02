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消金戰場拚績效 台新銀：不止於獲客要耕耘分群客群

中央社／ 台北2日電
對於發卡量成長是否為台新銀今年重點目標之一，台新銀資深副總經理黃天麟指出，台新當然希望透過發卡帶入一些新客戶，但任何商業行為最重要是了解自家客戶、掌握產品設計是否確實符合客戶需求。圖／台新銀行提供
對於發卡量成長是否為台新銀今年重點目標之一，台新銀資深副總經理黃天麟指出，台新當然希望透過發卡帶入一些新客戶，但任何商業行為最重要是了解自家客戶、掌握產品設計是否確實符合客戶需求。圖／台新銀行提供

台新金子公司1日剛進行大規模人事調整，新任台新銀個金事業總處執行長包國儀今天首度亮相。她表示，台灣個金市場高度競爭，各家都在打價格戰，未來布局重點還是客群分群經營，不止步於獲客，而是要找出客戶其他需求並與之連結。

台新金子公司1日進行大規模人事異動，主要子公司台新銀行今天舉行玫瑰太陽卡權益換新記者會，台新銀新任副董事長尚瑞強、新任個人金融事業總處執行長包國儀雙雙亮相。

展望未來個金布局，包國儀表示，銀行屬於服務業，個金市場未來經營重點還是回到客群分群經營，要找出不同客群不同需求；舉例而言，信用卡客戶可能亦有財管或貸款等服務需求，台新持續耕耘的是不止於獲客，而是要結合後端經營。

包國儀直言，現在國內流通卡已近6000萬張，「銀行還要發多少卡？」她進一步點出，無論台新或其他銀行，未來發卡勢必都將更強調精準性，除了帶入新客戶，對既有客戶提供的優惠及權益亦相當關鍵，必須找出自家客戶想要的是什麼。

目前台新銀個金部門人數逾5000人，包國儀說，在台灣銀行業為高度競爭產業，個金市場尤其競爭，各家銀行都在打價格戰，要做出差異化並不容易，但個金是人的產業，接任個金事業總處執行長後，她期許善待客戶、也善待部門員工。

對於發卡量成長是否為台新銀今年重點目標之一，台新銀資深副總經理黃天麟指出，台新當然希望透過發卡帶入一些新客戶，但任何商業行為最重要是了解自家客戶、掌握產品設計是否確實符合客戶需求，比起發卡量，台新更看重有效卡率，截至今年上半年台新有效卡率近72%，居全市場第2。

信用卡 台新金 布局

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