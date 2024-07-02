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引保險業資金入公建 跨部會聯手推三措施

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者林俊良／攝影
金管會主委彭金隆。記者林俊良／攝影

為引導保險業資金投入公建，政府跨部會動起來，正研擬三大措施，一、推動公建採促參模式辦理，釋出更多公共建設案源，二、增加公建金融商品種類，將公建進行證券化，三、建立跨部會單一窗口協助排除法規障礙。

金管會到3月底統計，保險業投資公建共6,092億元，其中屬專案運用僅1,375億元，占保險業資金0.42%，離法定限額10%的3.27兆元仍有相當大的空間。

如何引導保險業資金投入公建？金管會主委彭金隆曾說，有三個關鍵，一、適合標的，二、這種標的需有長期又穩定現金流，三、用何種工具，這三個關鍵要搭配的好才有機會。

金管會指出，保險業除目前透過地上權、BOT案直接投資公建外，公建證券化、政府建設公債也具有長期穩定收益，較適合保險業的投資標的。

彭金隆3日將赴財委會針對「如何促進保險業資金擴大參與公建，加速建設推動」做專案報告，彭金隆提及需跨部會共同合作有三大面向，一、推動增加公共建設採促參模式，釋放更多案源。

二、將公建證券化。彭金隆也指出，目前亞洲地區都有公建證券化案例，若政府可將將具有穩定現金流的公共建設進行證券化，可增加公建商品多元性、活化政府資金、從公建證券化收回資金後，可規畫及興建下一階段的公建。

三、建立跨部會單一窗口協助排除法規障礙。金管會也檢討修正法規做鬆綁，包括在2026年接軌TW-ICS時鼓勵投資公建相關獎勵措施、已修改「不動產證券化條例」開放基金型和信託型私募Reits。

金管會指出，基金型Reits可投資如商辦、物流倉儲、公建等，屆時可引導業者將Reits資金投入公建；另信託型Reits則放寬對開發階段公建的投資限制，也可鼓勵民間資金投資公建。

保險 金管會

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