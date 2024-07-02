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國銀前五月對新南向新增放款1587億元 達標2.5倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖/聯合報資料照片
金管會。圖/聯合報資料照片

據金管會統計，2024年5月底國銀對新南向18國總放款餘額1兆7,442億元續刷新高，累計前五月大增1,587億元，連續五個月成長，為年度新增放款目標634億元的2.5倍，已超標達陣全年放款目標。

2023年全年新增放款僅839億元，2024年僅前五月就新增1,587億元，是去年一整年新增放款的近1.9倍，顯示今年新南向市場資金需求全面復甦。

在景氣復甦、新南向資金需求熱度未減下，市場看好國銀對新南向市場，全年新增放款可望上探2,000億元大關，又以印度、澳洲等兩大市場，資金需求最殷切。

金管會指出，今年前五月新增放款1,587億元，已超額2.5倍達標，主因是印度、澳洲、新加坡等三大市場，有新增授信案、推升授信總餘額增加。如印度前五月大增849億元傲視群雄，澳洲放款大增448億元次之，新加坡也增加了224億元。

前五月放款增加前五大是，北富銀增加171億元居首，中信銀增加163億元次之，永豐銀增加154億元，華南銀129億元，台新銀123億元，顯示各銀行積極擴展新南向放款。

銀行主管說，印度有內需消費穩健、供應鏈移轉和政府財政擴大等三大利多，吸引台商進駐；澳洲則將在2032年舉辦奧運，蘊含基礎建設業務商機，加上各產業疫後復甦和暫停升息，預料企業籌資及再融資需求可望逐漸增加。

金管會公布國銀對新南向市場放款統計數。1月新增放款343億元，2月因農曆過年、營業日減少，新增放款略降到219億元，3月季底又大增645億元是近年單月新高，4月降到296億元，5月再降到84億元是今年單月新低。

5月月增動能為何大降？銀行局主秘侯立洋說，月增額降低是因為有借戶還款，使整體新南向市場授信總餘額減少較多，壓抑了成長動能。

據資料顯示，國銀對越南市場放款，3~4月各減少21億元和93億元，5月更擴大減少125億元，使前五月對越南新增放款僅剩6億元，其他如柬埔寨、泰國前五月放款則各陷衰退58億元和47億元。

5月底國銀赴新南向市場共設336處據點（含辦事處、分子行），年減2處，主因是中信泰國子行少兩家分行、國泰柬埔寨子行少了一個分行，台中銀（2812）則增設越南胡志明辦事處。

國銀在新南向市場仍以泰國設107處據點最多，越南設62處，柬埔寨54處，菲律賓34處，印尼18處，侯立洋說，前幾大據點較多都是有國銀在當地設子行推升整體分行家數。

新南向 澳洲

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