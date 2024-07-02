蕭美琴盼與不動產業者攜手共進 促進國家整體經濟發展

副總統蕭美琴2日下午接見「社團法人中華民國不動產協進會」時表示，在國家整體發展中，不動產產業要滿足建物堅固耐用、美觀、環保永續等要求，並兼顧自由市場機制及居住平權等課題。期盼大家攜手共進，共同促進國家整體經濟發展。

蕭美琴致詞時首先歡迎不動產協進會理監事來到總統府。這些年來，不動產產業在國家整體發展中，面臨需要大家攜手共進的關鍵時期。

蕭美琴指出，過去，民眾對不動產的期待是堅固耐用，現在則同時要求美觀、環保、永續、淨零及減碳等。以政府的角度而言，期盼不動產產業不僅具備自由市場機制，同時也兼顧普及化，包括年輕人對居住平權的需求等各方面的角度，許多課題需要產官學界共同努力。

蕭美琴提到，不動產協進會理事長張麗莉即將在2026年擔任「世界不動產聯盟」（FIABCI）世界會長，在國際組織中扮演關鍵領導角色，真的不簡單。這也是我們一直期待在世界「上架臺灣」，希望百工百業都有更多國際交流的機會。

蕭美琴表示，在臺商往全世界投資與擴展，以及我們吸引外商來臺投資的過程中，都需要許多不動產服務。而其他各種商業行為及模式，也需要不動產業界一起努力，共同促進國家整體經濟發展。

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