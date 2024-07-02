台灣人壽宣布 將再增資君龍人壽2.5億人民幣
持續擴大布局大陸保險市場，中信金控（2891）2日舉行重大訊息記者會，宣布旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）董事會通過，維持原股東持股比例之下，以人民幣2.5億元，參與君龍人壽現金增資案。去年3月，台灣人壽也以人民幣3億元參與君龍人壽現增案。
君龍人壽為台灣人壽與大陸廈門建發集團有限公司（簡稱「建發集團」）2008年合資設立的保險公司，分別持股50%，此次增資，台灣人壽發言人葉栢宏指出，將從台灣人壽對君龍人壽增資，目前資產約人民幣70多億水準，近年業務有比較好的成長，也是這一次增資的主要目的。
葉栢宏指出，該案將呈報金融監督管理委員會保險局與經濟部投資審議委員會審議，等待核可後，再送大陸銀行保險監督管理委員會廈門監管局同意，始完成增資計畫。
葉栢宏解釋，君龍人壽2008年成立以來，與建發集團各維持50％持股比，台壽是長期保險業經營業者，建發集團在大陸有關廈門以及福建浙江有當地資源，可以帶來業務，合作狀況下，目前持股比維持50％、沒有任何改變。
葉栢宏指出，台灣人壽持續看好大陸保險市場版圖，目前大陸是全球第二大保險市場，但保險密度與深度都值得開發，以實際行動展現耕耘大陸保險版圖決心，持續擴大增資君龍人壽，希望邁向華人地區保險第一品牌。
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