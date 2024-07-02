快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 聯合報系資料照片
金管會。 聯合報系資料照片

2日媒體報導指出，前國泰金（2882）副董事長蔡鎮宇有意「一次」收購京城銀行（2809）與安泰銀行（2849）大股東持股，進而推動兩家銀行合併；金管會銀行局主秘侯立洋在例行記者會上說，金管會沒有收到相關併購案件「是第一次看到這樣的訊息」，不予評論。

因蔡鎮宇此舉猶如是「同時插旗」兩家銀行，是否有違反金金分離？其次，蔡鎮宇勢必得先以一家投資公司，再轉投資這兩家銀行，又是否違反產金分離？

所謂「金金分離」是指銀行業董監事、總經理和其關係人不能再兼任另一家銀行董監事或總經理。一旦蔡鎮宇持有這兩家銀行控制性持股，勢必得派法人董事，恐將違反「金金分離」。

侯立洋說，蔡鎮宇是否會同時插旗兩家銀行，而進一步涉及「金金分離」或是「產金分離」，都是假設性問題，要等到真正來送件，才能討論或研議。

據透露，安泰銀與京城銀大股東都從未與蔡鎮宇或其相關人士接觸，一早兩家銀行內部看到此消息都備感驚訝。

一位金融業高層指出，蔡鎮宇若要同時插旗兩家銀行，先從兩家銀行大股東手上拿到控制性持股，恐會有利益衝突問題，比較可行做法，應是先併一家，再整併另外一家。

但該高層說，目前京城銀股價已攀升到63.8元，為何要挑在最貴的時候，去一圓銀行家的夢？

京城銀行 安泰銀行 股東

延伸閱讀

金管會公布金融業最新公平待客評鑑結果 前25%名單曝光

傳國泰金前副董蔡鎮宇擬買京城銀、安泰銀「二合一」 國泰金回應了

期貨公會召開會員大會 出席率逾八成

推動亞洲資產管理中心 政院盼2個月內提出計畫

相關新聞

中信產重訊公告高層異動 許東敏接董事長、今日上任

中信金控2日重訊公告，中信產推選新董事長，由台灣人壽董事許東敏擔任，並於今日走馬上任。中信產前董事長林欽淼6月宣布辭任中...

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

2日媒體報導指出，前國泰金（2882）副董事長蔡鎮宇有意「一次」收購京城銀行（2809）與安泰銀行（2849）大股東持股...

新南向放款前五月增加最多 前四國出列

本國銀行今年的新南向放款表現如何？據金管會最新統計顯示，5月底較去年底增加最多的前四國家，分別為印度、澳洲、新加坡、印尼...

北富銀在東京設日本分行 基於「三大因素」

台北富邦銀行今日獲金管會核准申設日本東京分行，北富銀表示，看好台日發展商機因此申設東京分行，未來將串聯海內外服務據點，提...

日本新據點 金管會宣布核准北富銀申設東京分行

金管會今日宣布，同意台北富邦銀行向日本主管機關申請設立東京分行。金管會統計，今年除了上半年已有三家銀行的日本據點新開業之...

跟著台積電走！北富銀前進日本 獲金管會核准申設東京分行

為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，台北富邦銀行2日獲金管會核准申設日本東京分行，將服務據點延伸至東北亞，建構更完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。