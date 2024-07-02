傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

2日媒體報導指出，前國泰金（2882）副董事長蔡鎮宇有意「一次」收購京城銀行（2809）與安泰銀行（2849）大股東持股，進而推動兩家銀行合併；金管會銀行局主秘侯立洋在例行記者會上說，金管會沒有收到相關併購案件「是第一次看到這樣的訊息」，不予評論。

因蔡鎮宇此舉猶如是「同時插旗」兩家銀行，是否有違反金金分離？其次，蔡鎮宇勢必得先以一家投資公司，再轉投資這兩家銀行，又是否違反產金分離？

所謂「金金分離」是指銀行業董監事、總經理和其關係人不能再兼任另一家銀行董監事或總經理。一旦蔡鎮宇持有這兩家銀行控制性持股，勢必得派法人董事，恐將違反「金金分離」。

侯立洋說，蔡鎮宇是否會同時插旗兩家銀行，而進一步涉及「金金分離」或是「產金分離」，都是假設性問題，要等到真正來送件，才能討論或研議。

據透露，安泰銀與京城銀大股東都從未與蔡鎮宇或其相關人士接觸，一早兩家銀行內部看到此消息都備感驚訝。

一位金融業高層指出，蔡鎮宇若要同時插旗兩家銀行，先從兩家銀行大股東手上拿到控制性持股，恐會有利益衝突問題，比較可行做法，應是先併一家，再整併另外一家。

但該高層說，目前京城銀股價已攀升到63.8元，為何要挑在最貴的時候，去一圓銀行家的夢？

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