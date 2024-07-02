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FinTech校園接班人計畫開跑 近300名學生報名

中央社／ 台北2日電

為培育金融科技種子人才，金融總會辦理第3屆「FinTech校園接班人」計畫，此次共28家金融機構及新創業者提供近百個實習職缺，吸引近300名各領域學生踴躍報名，今年將選出7名學生擔任國際校園大使，參與11月的新加坡金融科技嘉年華。

金融總會今天在金融科技創新園區FinTechSpace（以下簡稱園區）舉行第3屆FinTech校園接班人實習啟動典禮，由金融總會理事長蘇建榮主持，邀請金管會主任秘書蔡福隆、銀行局主任秘書侯立洋、數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍蒞臨指導。

園區表示，第3屆FinTech校園接班人獲熱烈響應，同時為持續深耕產學人才接軌，並鼓勵金融業善盡社會責任，發揮共同回饋社會綜效。此次共匯集28家金融機構及新創業者提供近百實習職缺，吸引來自國內外47所大學院校，近300名各領域學生踴躍報名。

園區補充，今年參與活動的國外大學由去年2所增至13所，展現出活動在全球範圍的吸引力和影響力。

園區表示，今年將選拔出7名表現優秀的實習生擔任國際校園大使，與園區一同前往11月舉行的「新加坡金融科技嘉年華」活動，親身體驗最新的金融科技應用，以拓展國際視野，並持續培養未來金融科技人才，強化台灣在全球金融科技領域的競爭力。

蘇建榮致詞時表示，本次是第3屆舉辦校園接班人活動，特別與金融研訓院芬恩特、高雄市政府智高點合作，舉辦南北場次的菁英種子培訓營，並首次結合金融服務業教育公益基金，邀請該基金捐款單位提供實習職缺，供大專清寒獎助學金得獎學生參與，希望藉此發揮金融產業貢獻社會的心力。

蔡福隆指出，對於「FinTech校園接班人」活動深表支持，並分享過去自身實習的經驗，態度決定高度、格局決定結局，期許年輕學子在實習階段虛心學習與認真投入，建立良好的工作態度與職場人脈，將逆境與挫折都視為人生的養分，讓自己能持續成長。

黃雅萍表示，樂見企業願意敞開大門，讓年輕學子進入到產業學習，數位部產發署也致力推動「數位青年T大使計畫」，培育跨域人才，希望未來能與校園接班人活動進行交流，培養更多優秀的數位轉型人才。

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