快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

台新銀玫瑰卡、太陽卡回饋衝3.8%！目標新增100萬張卡

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行2日宣布推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益。記者戴玉翔／攝影
台新銀行2日宣布推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益。記者戴玉翔／攝影

回饋神卡來了！台新銀行2日宣布推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，祭出全新「天天刷、大筆刷」最高回饋3.8%無上限方案。台新銀行新任副董尚瑞強開心地表示，「經過這麼多年，玫瑰與太陽卡終於可以換點數了」，而台新銀行也訂出發卡量目標，希望2年內玫瑰卡、太陽卡能夠一共新增100萬張卡。

台新銀行本次推出時髦科技感設計的限量卡面，玫瑰卡、太陽卡各10萬張，同時搭配新權益，在Richart Life APP即可每日簡單切換「天天刷」與「大筆刷」方案；且不管切換成哪個方案，「日、韓、歐、美」四大海外消費，皆享有「海外刷」高回饋，讓卡友無論是日常採買、饗宴購物、海外遊樂，皆可獲得台新Point (信用卡) 3.8%無上限的高回饋，申辦Richart帳戶達成任務，回饋再升級為5%！每季還提供「好感刷」熱門通路最高10%回饋，是市場上難得兼具簡單與個人化的用卡體驗。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀指出，目前玫瑰卡、太陽卡合計發行約150萬張卡，其中玫瑰卡約占7成，卡友有8成是女性，太陽卡約占3成，其中有7成為男性，本次新權益具有2大優勢，第一是回饋3.8%無上限，第二是回饋方案二選一，更為簡單方便。目標2年2張卡片可以新增100萬張發卡量。

而數位平台的普及，「點數計畫」的應用也更加普遍。台新早於2020年即推出「Richart Life」，與策略夥伴共同合作一個結合支付、點數、生活優惠及金融服務的全新平台，並成為首家推出「生活金融生態圈」的銀行。

包國儀表示，全台灣目前有接近6000萬張的流通卡片，前五大銀行占了發卡量約6～7成，其中約有9成都是點數回饋，其實回顧20～30年前，當時也是點數回饋，但因為智慧型手機普及率不高，很多配套沒有跟上，所以並未成為趨勢，後來就慢慢轉為現金回饋，但一段時間後，大家重新塑造點數好處，近期又回到點數回饋，這也是客戶的選擇。

而外界也關注，包國儀升任個金執行長後，對於個金發展的展望，她指出，銀行其實是服務業，尤其是個金是一個以人為主的產業，所以還是要回到客群經營的分群，不同分群的客戶有不同需求，未來台新銀行的個金需要更強化的就是將前方獲客與後方經營結合，發揮綜效，這也是之前台新銀行一直在做的事，尤其如今全台已經有6000萬張發卡量，台新銀行在發卡上會有2大策略，第一，對客群更加精準定位，包含對既有客戶提供優惠或是卡片權益，要去思考客戶想要的優惠是什麼，第二，持續開發新客戶，這是接下來台新針對信用卡發展做的比較不同的地方。

信用卡 台新 太陽

延伸閱讀

大柑園都市計畫拖5年 今首場座談蘇巧慧要求速擬方案

籃球／台新啦啦隊將首次徵選男性成員 競技女神Mika確定離隊

川普當選可能性升高 台新首席經濟學家：賴政府應儘速研議對策

T1聯盟／包攬三大獎 林秉聖確定投身CBA

相關新聞

中信產重訊公告高層異動 許東敏接董事長、今日上任

中信金控2日重訊公告，中信產推選新董事長，由台灣人壽董事許東敏擔任，並於今日走馬上任。中信產前董事長林欽淼6月宣布辭任中...

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

2日媒體報導指出，前國泰金（2882）副董事長蔡鎮宇有意「一次」收購京城銀行（2809）與安泰銀行（2849）大股東持股...

新南向放款前五月增加最多 前四國出列

本國銀行今年的新南向放款表現如何？據金管會最新統計顯示，5月底較去年底增加最多的前四國家，分別為印度、澳洲、新加坡、印尼...

北富銀在東京設日本分行 基於「三大因素」

台北富邦銀行今日獲金管會核准申設日本東京分行，北富銀表示，看好台日發展商機因此申設東京分行，未來將串聯海內外服務據點，提...

日本新據點 金管會宣布核准北富銀申設東京分行

金管會今日宣布，同意台北富邦銀行向日本主管機關申請設立東京分行。金管會統計，今年除了上半年已有三家銀行的日本據點新開業之...

跟著台積電走！北富銀前進日本 獲金管會核准申設東京分行

為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，台北富邦銀行2日獲金管會核准申設日本東京分行，將服務據點延伸至東北亞，建構更完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。