台新銀玫瑰卡、太陽卡回饋衝3.8%！目標新增100萬張卡

回饋神卡來了！台新銀行2日宣布推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，祭出全新「天天刷、大筆刷」最高回饋3.8%無上限方案。台新銀行新任副董尚瑞強開心地表示，「經過這麼多年，玫瑰與太陽卡終於可以換點數了」，而台新銀行也訂出發卡量目標，希望2年內玫瑰卡、太陽卡能夠一共新增100萬張卡。

台新銀行本次推出時髦科技感設計的限量卡面，玫瑰卡、太陽卡各10萬張，同時搭配新權益，在Richart Life APP即可每日簡單切換「天天刷」與「大筆刷」方案；且不管切換成哪個方案，「日、韓、歐、美」四大海外消費，皆享有「海外刷」高回饋，讓卡友無論是日常採買、饗宴購物、海外遊樂，皆可獲得台新Point (信用卡) 3.8%無上限的高回饋，申辦Richart帳戶達成任務，回饋再升級為5%！每季還提供「好感刷」熱門通路最高10%回饋，是市場上難得兼具簡單與個人化的用卡體驗。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀指出，目前玫瑰卡、太陽卡合計發行約150萬張卡，其中玫瑰卡約占7成，卡友有8成是女性，太陽卡約占3成，其中有7成為男性，本次新權益具有2大優勢，第一是回饋3.8%無上限，第二是回饋方案二選一，更為簡單方便。目標2年2張卡片可以新增100萬張發卡量。

而數位平台的普及，「點數計畫」的應用也更加普遍。台新早於2020年即推出「Richart Life」，與策略夥伴共同合作一個結合支付、點數、生活優惠及金融服務的全新平台，並成為首家推出「生活金融生態圈」的銀行。

包國儀表示，全台灣目前有接近6000萬張的流通卡片，前五大銀行占了發卡量約6～7成，其中約有9成都是點數回饋，其實回顧20～30年前，當時也是點數回饋，但因為智慧型手機普及率不高，很多配套沒有跟上，所以並未成為趨勢，後來就慢慢轉為現金回饋，但一段時間後，大家重新塑造點數好處，近期又回到點數回饋，這也是客戶的選擇。

而外界也關注，包國儀升任個金執行長後，對於個金發展的展望，她指出，銀行其實是服務業，尤其是個金是一個以人為主的產業，所以還是要回到客群經營的分群，不同分群的客戶有不同需求，未來台新銀行的個金需要更強化的就是將前方獲客與後方經營結合，發揮綜效，這也是之前台新銀行一直在做的事，尤其如今全台已經有6000萬張發卡量，台新銀行在發卡上會有2大策略，第一，對客群更加精準定位，包含對既有客戶提供優惠或是卡片權益，要去思考客戶想要的優惠是什麼，第二，持續開發新客戶，這是接下來台新針對信用卡發展做的比較不同的地方。

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