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中信產重訊公告高層異動 許東敏接董事長、今日上任

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中信金控。 （聯合報系資料庫）
中信金控。 （聯合報系資料庫）

中信金控2日重訊公告，中信產推選新董事長，由台灣人壽董事許東敏擔任，並於今日走馬上任。中信產前董事長林欽淼6月宣布辭任中信產董事與台灣人壽董事，連帶卸下中信產董事長職務。

中信金控公告指派中信產董事，許東敏出任中信產董事，因應林欽淼6月辭職，為補選董事長，最終推選許東敏擔任中信產新任董事長職務。

許東敏去年4月20日於凱基人壽(原名中壽)退休，在凱基壽服務近40年，去年加入中信金，經指派出任台壽董事，許東敏在中壽退休前是中壽首席執行副總經理，也曾擔任壽險公會副理事長，在壽險地位重要性不言可喻。

當時中信金回應，希望借重許東敏在法遵、風險控管的專業，從提升公司治理的角度，讓台壽的營運有更紮實的表現。

中信金控 中壽 董事長

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