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新南向放款前五月增加最多 前四國出列

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的新南向放款統計。圖／本報系資料照片
金管會公布最新的新南向放款統計。圖／本報系資料照片

本國銀行今年的新南向放款表現如何？據金管會最新統計顯示，5月底較去年底增加最多的前四國家，分別為印度、澳洲、新加坡、印尼，分別增加849億，448億，224億、79億元，主要和新增授信業務量大有關，但另一方面，則以柬埔寨減少58億、泰國減少47億元為減少最多的兩大地區，銀行局主秘侯立洋表示，原因和借戶還款較多有關。

據了解，除了借戶還款較多，也和兩國的景氣變化有關。尤其是柬埔寨和中國大陸經濟的連動性更高，大陸的不動產風暴已使整體經濟下行，連帶也使得陸商對海外投資縮手，諸如西哈努克、暹粒這些城市受到的衝擊比金邊還大，

銀行局指出，5月底新南向的放款餘額為1兆7442億，比4月底數字仍有增加，代表新南向放款仍持續成長，只是5月增加數少。其中，越南前五月放款仍有增加6億，但僅前二月好，從3月至5月衰退，且以5月衰退居多。

而新南向放款前五月增加最多的銀行，分別為北富銀、中信銀、永豐、華銀、台新銀，分別增加171億、163億、154億、129億、123億元。

金管會也統計，新南向的設點家數，今年5月底為336處，較去年5月底減少2處，主要為中信的泰國子行少2個分行 國泰柬埔寨子行少1處分行，另外台中銀行的胡志明辦事處增設。至於前五大據點設置最多的國家，為泰國107個據點（子行占93個據點）、越南62點（國泰世華銀最多）、柬埔寨54點、菲律賓34點、印尼18點。

新南向 柬埔寨

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