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北富銀在東京設日本分行 基於「三大因素」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金控旗下的北富銀獲金管會同意申設東京分行。 圖/富邦金控提供
富邦金控旗下的北富銀獲金管會同意申設東京分行。 圖/富邦金控提供

台北富邦銀行今日獲金管會核准申設日本東京分行，北富銀表示，看好台日發展商機因此申設東京分行，未來將串聯海內外服務據點，提供台日企業優質完善的跨境金融服務。且東京為日本的政經及金融中心，重要政府機構及主要金融同業總行皆設於東京，亦為多數台商總部聚集地，在東京設立據點不僅利於參與各項金融合作，更可就近服務多數客戶，為企業的國際業務發展提供良好金融支持，深化台日雙邊經濟交流。

北富銀分析，日本為亞洲重要經濟體，國家主權評等佳，產業技術先進，大型企業體質精良，且台日交流頻繁，不僅台灣市場對日本產品及服務的需求性大，台商赴日投資者也持續增加，而台積電於日本九州熊本設立新廠，帶動數十家供應鏈廠商規劃一同赴日設廠，擴大在地台商客戶基本盤，在雙方資本、技術及市場的結合下，估計仍有可觀的對日投資量能正持續醞釀，相應的金融業務前景可期。

北富銀也表示，目前在台、港、大陸、越、星、印尼、澳洲等國家皆設有服務據點，除日本東京分行外，也正積極籌備印度孟買分行及韓國首爾辦事處，期望透過綿密完善的亞太區域服務網絡，擴大海外業務規模、創造多元獲利來源，進一步強化跨境服務深廣度，滿足客戶全方位金融需求，為企業創造更多價值。

台商 日本 東京

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