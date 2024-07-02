日本新據點 金管會宣布核准北富銀申設東京分行

金管會今日宣布，同意台北富邦銀行向日本主管機關申請設立東京分行。金管會統計，今年除了上半年已有三家銀行的日本據點新開業之外，另外還有北富銀等三家銀行，獲金管會核准申設日本新據點。

至於已開業的包括3月的彰銀大阪出張所，4月的台新福岡出張所， 6月的台銀福岡辦事處開業，而金管會新核准申設的，則包括合庫東京分行，玉山銀行5月福岡分行熊本出張所，再來就是今日的北富銀東京分行准設。以日本的銀行架構，出張所的意義，即等同於支行。

金管會指出，北富銀考量日本為全球主要經濟體之一，與我國雙邊貿易往來密切，因此規劃於日本設立東京分行，以延伸該行金融服務觸角至東北亞，逐步建構該行完整海外服務網絡。

截至去年底止，北富銀海外據點計有1家子銀行、5家分行及2家代表人辦事處等8處，分別設置於越南、香港、中國大陸、新加坡、印尼及澳洲等地區。金管會也表示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，計有台銀、一銀、彰銀、兆豐、台企銀、玉山、台新及中國信託等8家銀行。

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