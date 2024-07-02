為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，台北富邦銀行2日獲金管會核准申設日本東京分行，將服務據點延伸至東北亞，建構更完整的國際金融服務網絡，以深化跨國服務能力，協助促進我國與日本間之經貿往來。

北富銀表示，日本為亞洲重要經濟體，國家主權評等佳，產業技術先進，大型企業體質精良，且台日交流頻繁，不僅台灣市場對日本產品及服務的需求性大，台商赴日投資者也持續增加，而台積電（2330）於日本九州熊本設立新廠，帶動數十家供應鏈廠商規劃一同赴日設廠，擴大在地台商客戶基本盤，在雙方資本、技術及市場的結合下，估計仍有可觀之對日投資量能正持續醞釀，相應之金融業務前景可期。

看好台日發展商機，北富銀擬於日本東京設立東京分行，串聯海內外服務據點，提供台日企業優質完善的跨境金融服務。北富銀說明，東京為日本之政經及金融中心，重要政府機構及主要金融同業總行皆設於東京，亦為多數台商總部聚集地，在東京設立據點不僅利於參與各項金融合作，更可就近服務多數客戶，為企業之國際業務發展提供良好金融支持，深化台日雙邊經濟交流。

北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，穩健布局全球服務版圖，目前在台、港、大陸、越、星、印尼、澳洲等國家皆設有服務據點，除日本東京分行外，亦正積極籌備印度孟買分行及韓國首爾辦事處，期望透過綿密完善的亞太區域服務網絡，擴大海外業務規模、創造多元獲利來源，進一步強化跨境服務深廣度，滿足客戶全方位金融需求，為企業創造更多價值。

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