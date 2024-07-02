金管會公布金融業最新公平待客評鑑結果 前25%名單曝光

金管會今日公布最新的112年度「公平待客原則」評鑑，最佳進步獎得獎業者為永豐銀行、群益證券、凱基期貨、台灣人壽及和泰產物等5家，具體進步優良事蹟包括：優化申訴處理機制、增加資安預算強化資訊安全核心系統營運能力、設計慢性病風險預測模型供客戶自我評估未來健康風險等。

今年是金管會第六年辦理評鑑，此次受評鑑的，包括36家銀行、9家大型綜合證券商、21家小型專營證券商、13家期貨商、21家壽險公司及19家產險公司進行書面評核，本次評核結果揭露範圍，分2級距公布，第1級距為前25%業者，第2級距為前26%-50%業者，並維持表揚前25%業者，以及頒發最佳進步獎。

金管會表示，依本次評核結果，各項原則評核分數多呈現上升趨勢，金融業整體表現呈現進步，且董事會日益重視金融消費者權益議題及公平待客推動成效，除對前次評核缺失，提出具體改善計畫外，並積極研提相關優化措施，包括邀請身障團體體驗無障礙測試版APP，以優化APP設計，與提供電子保單QR-Code語音朗讀服務，以及建立年輕客群信用貸款不得逾月收入一定倍數、當沖交易虧損達單日交易額度一定比例者，增訂加強提醒與關懷等控管措施。

金管會資料顯示，從2022至2024年，連續三年列名前25%的，銀行為玉山、一銀、遠東，證券為元大、兆豐，壽險業為南山與國泰，產險業為南山。而今年銀行被查到較多缺失的，是落實誠信經營原則，例如，理專挪用客戶款項及金檢缺失被裁罰，券商則是以非依客戶指示下單、未查證客戶於同一IP位置下單的原因與合理性等缺失居多，壽險最差的則是績效衡平，壽險業較多的缺失，則和挪用保險，沒有具體了解要保人對商品的適合度，產險則是業務人員的專業性比較差。

金管會統計顯示，排名前25%業者，計銀行業9家、大型綜合券商3家、小型專營證券商6家、期貨業4家、壽險業6家及產險業5家。以筆畫順序名單如下： 一、銀行業：元大商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦商業銀行、永豐商業銀行、第一商業銀行、渣打國際商業銀行、華南商業銀行、遠東國際商業銀行及臺灣銀行。 二、證券業 (一)大型綜合證券商：元大證券、兆豐證券及凱基證券。 (二)小型專營證券商：日進證券、北城證券、石橋證券、京城證券、高橋證券及遠智證券。 三、期貨業：元大期貨、元富期貨、兆豐期貨及凱基期貨。 四、壽險業：元大人壽、台灣人壽、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽及遠雄人壽。 五、產險業：南山產物、泰安產物、國泰世紀產物、富邦產物及新光產物。 而排名前26%-50%業者，計銀行業9家、大型綜合券商2家、小型專營證券商5家、期貨業3家、壽險業5家及產險業5家。依機構名稱筆畫順序為： 一、銀行業：三信商業銀行、台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行、板信商業銀行、國泰世華商業銀行、凱基商業銀行、瑞興商業銀行、彰化商業銀行及臺灣土地銀行。 二、證券業 (一)大型綜合證券商：永豐金證券及群益證券。 (二)小型專營證券商：日茂證券、好好證券、新百王證券、福勝證券及寶盛證券。 三、期貨業：永豐期貨、國泰期貨及群益期貨。 四、壽險業：全球人壽、安達國際人壽、保誠人壽、第一金人壽及新光人壽。 五、產險業：明台產物、和泰產物、第一產物、新加坡商美國國際產物及臺灣產物。

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