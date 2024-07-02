銀行公會與信託公會辦研討會 掌握台灣家族辦公室商機

台灣企業過半為家族企業，近年來企業接班、資金回流及資產配置等議題相當受到國內企業的關注與詢問。主管機關為因應高資產客群對於新種投資商品、跨國服務與管理風險或企業接班傳承等需求，除推動銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法，以培養及提升我國高資產財富管理產業之規模及技術人才外，更積極持續研議建構家族信託之法制及稅制環境。為使台灣信託業進一步掌握高資產客戶財產管理需求、信託公會與銀行公會共同舉辦本研討會，介紹新加坡信託法制與發展家族辦公室服務經驗，以及台灣相關法令對國內企業規劃管理境外資產的影響，以提供銀行業與信託業辦理家族信託相關業務參考。

信託公會與銀行公會今年特別邀請在香港及新加坡均有家族辦公室實務經驗的講師，以新加坡信託法制與家族辦公室服務為例分享經驗，並為台灣信託業管理台商境外資產的信託模式提供建議，為信託業辦理家族信託業務思考商機。

在本場研討會中，蔡銘禧律師介紹新加坡信託法制特色與信託案例及信託傳承的八種模式，以及在各國稅務安排的信託架構如何與家族辦公室配合；另對台灣信託業來說，是否自行開辦家族辦公室業務或協助家族設立家族辦公室或與外部專業家族辦公室合作，以整合管理台商境外資產的信託架構，也是金融業關心的議題。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託公會為提供適合高齡者之財產、安養規劃方向及完整服務，及持續培育發展家族信託所需相關人才，於2021年5月及2022年11月起分別開辦「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」兩項信託專業能力認證。除信託業踴躍派員工參與外，專門職業技術人才如律師、會計師、社工師等也積極參訓，成功建立起信託實務與跨領域專業結合的交流與學習平台；其中「家族信託規劃顧問師」已有3千餘名信託業從業人員與專技人員完訓，取得測驗合格的人數達1,288人。在金融機構信託部門提升組織與職能之下，結合外部專家，共同為協助國內企業透過家族信託規畫，達到永續經營的目的。

呂蕙容表示，這兩年全球金融環境主客觀條件面臨巨大改變，包括人口結構持續高齡化、國際資金版塊挪移、台商產業供應鏈調整等，國內銀行面對外部變局與機會，除強化自身金融商品設計能力，應具備整體規劃客戶資產管理、配置與財富傳承之服務，提供完整解決方案，滿足客戶需求，進一步發展台灣成為資產管理中心的目標，而家族信託具有高度設計彈性，即是國外最常運用的模式，高資產客戶財富管理業務結合家族信託，是台灣發展資產管理中心一定要走的路。

呂蕙容指出，為利業者發展家族信託業務，並解決家族財產跨代傳承問題，信託公會已提出家族信託從簡單到完整的四種模式及研議以家族信託整合管理台商全球資產的架構，並已於金融建言白皮書提出包括對於信託契約設有順位受益人之核稅需明確、以及受益人去世尚有未領受之受益權時，得依信託契約所訂以信託財產繳納或抵繳遺產稅之相關建議，藉由本次研討會的舉辦與交流，期盼為台灣高資產客戶資產管理找到適合發展的途徑。

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