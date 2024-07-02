新台幣貶8.1分 收32.627元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.627元，貶8.1分，成交金額12.2億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.56元，最高32.56元、最低32.646元。
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