新台幣貶8.1分 收32.627元

中央社／ 台北2日電
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.627元，貶8.1分，成交金額12.2億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.56元，最高32.56元、最低32.646元。

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