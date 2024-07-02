證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

證交所公布112年度「非擔任主管職務」之全時員工薪資資訊顯示，全球電子零組件領導大廠群光（2385）員工平均薪資209.9萬，於所屬的電子零組件業中，取得第二名，在排除員工100人以下公司標準篩選下，群光的平均薪資則為第一名。

與電腦及週邊設備同業相較，群光的平均薪資高於第一名的175萬達二成，亦高於該產業類別的同業知名廠商。在全體923家上市櫃公司中，群光電子平均薪資榮獲第21名，更較前一次大幅進步9名。

群光的薪酬水準優於業界，已多年列入台灣高薪100指數，為業界知名的幸福企業，在招募人才方面，一向採取菁英123政策，亦即延攬一位優秀人才，追求雙份的績效，並給予三人的薪酬。群光董事長許崑泰秉持有賺錢就要與員工分享，而員工對公司具有強烈向心力後，又更為公司努力創造利潤，形成正向循環，他認為企業照顧員工方面，絕對不要吝嗇，多給員工高於業界的薪水，可以為公司多創造出利潤。

群光表示，公司章程明訂員工酬勞以不低於稅前盈餘的11%為發放基準，比率明顯優於多數同業，薪酬發放順序，更重視優先照顧非主管職的員工，因此群光的非主管職薪酬得以高於業界的平均，有利於留任優秀員工。實際檢驗群光的獲利表現，並未因多發放員工薪酬受到負面影響，反而逆勢年年創新高，近二年來的EPS更是超過一個股本，2023年EPS達到10.35元歷史新高。

群光6月營收83.6億元，月減2.2%，第2季營收246.7億元，季增8%，累計今年上半年營收達475.2億元，年減1.17%。今年以來在群光三大產品線中，鍵盤與相機模組表現強勁，累計今年上半年，營收年成長皆達雙位數，顯示NB相關需求穩健成長。

群光在筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器的市占率皆為全球最高，今年下半年各大PC品牌商持續推出AI PC新機種，群光將可全面受惠。法人認為，群光今年整體獲利增幅表現有望優於營收。