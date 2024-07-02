掌握家族辦公室商機 信託公會邀香港大律師開講

台灣企業過半為家族企業，近年來企業接班、資金回流及資產配置等議題相當受到國內企業的關注與詢問；信託公會與銀行公會今年特別邀請在香港及新加坡均有家族辦公室實務經驗的講師，以新加坡信託法制與家族辦公室服務為例分享經驗，並為台灣信託業管理台商境外資產的信託模式提供建議，為信託業辦理家族信託業務思考商機。

在本場研討會中，蔡銘禧律師介紹新加坡信託法制特色與信託案例及信託傳承的八種模式，以及在各國稅務安排的信託架構如何與家族辦公室配合；另對台灣信託業來說，是否自行開辦家族辦公室業務或協助家族設立家族辦公室或與外部專業家族辦公室合作，以整合管理台商境外資產的信託架構，也是金融業關心的議題。

信託公會呂蕙容秘書長表示，信託公會為提供適合高齡者之財產、安養規劃方向及完整服務，及持續培育發展家族信託所需相關人才，於2021年5月及2022年11月起分別開辦「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」兩項信託專業能力認證 。

「家族信託規劃顧問師」已有3000餘名信託業從業人員與專技人員完訓，取得測驗合格的人數達1,288人。在金融機構信託部門提升組織與職能之下，結合外部專家，共同為協助國內企業透過家族信託規畫，達到永續經營的目的。

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