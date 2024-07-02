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傳國泰金前副董蔡鎮宇擬買京城銀、安泰銀「二合一」 國泰金回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
市場傳出前國泰金副董蔡鎮宇想一次收購京城銀與安泰銀行。圖/本報資料照片
市場傳出前國泰金副董蔡鎮宇想一次收購京城銀與安泰銀行。圖/本報資料照片

市場傳出，國泰金控（2882）董事長蔡宏圖胞弟、國泰金前副董事長蔡鎮宇有意出手買下安泰銀行與京城銀行，並推動兩家銀行「二合一」，對此，國泰金控低調回應：「不知道此事，無法回應。」

蔡鎮宇曾任國泰金副董事長，在兄弟中排行老三，他在2010年中辭去國泰金所有職務、與二哥國泰金董事長蔡宏圖分家後取得近800億元現金，設立不動產投資公司寶豐隆興業，專門投資不動產，近年來參與併購家樂福（後由統一得標）、砸下80億取得全家兩成持股等，數起大型併購案皆有他的身影。

回顧2022年11月，國泰金控歡慶60週年，舉行「發現你的勇敢進行式」特展，國泰金共同創辦人蔡宏圖董事長及蔡鎮宇董事長特別親自出席開幕剪綵暨慶生儀式，為展覽揭開隆重序幕，並親身與員工一起體驗所有展覽內容，蔡宏圖還與蔡鎮宇手搭手與國泰慶生蛋糕合影， 留下珍貴的畫面。

國泰金控 董事長 蔡宏圖

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