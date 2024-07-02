合庫推出「手機門號轉帳」功能 成功轉出五筆享回饋金

國人對於便捷的金融服務需求日益提升，合作金庫銀行推出「手機門號轉帳」功能，結合金融科技與行動支付的優勢，不再需要冗長的銀行帳號，只需輸入手機門號，即可輕鬆完成轉帳。

為鼓勵民眾體驗此項便利服務，合作金庫銀行特別舉辦「手機門號一出手，幸運回饋金就到手」活動，活動期間自今年7月1日起至12月31日止。活動期間內，用戶首次於綁定通路完成「手機門號收款帳號設定」，並以合作金庫銀行任一帳戶透過轉帳通路，使用手機門號轉帳功能成功轉出五筆（含）以上，即可獲得100元回饋金。活動回饋名額限量前1,500名，若回饋名額額滿，活動將提前結束，並於合作金庫銀行官方網站公告。

合作金庫銀行推出「手機門號轉帳」功能，讓金融服務更貼近民眾生活，展現合作金庫致力於金融科技創新，將技術應用於日常生活。合庫表示，將持續秉持普惠金融的使命，提供更優質、便捷的金融服務，滿足民眾多元支付需求。並於特別推出手機門號轉帳優惠活動邀請民眾體驗。

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