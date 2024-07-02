傳蔡鎮宇有意收購安泰銀與京城銀 兩家公司這樣說

傳出國泰金控董事長蔡宏圖的胞弟蔡鎮宇有意收購安泰銀與京城銀持股，進而推動兩銀行合併。對此，安泰銀與京城銀上午雙雙發布重訊表示不評論傳聞。早盤京城銀股價在平盤以下震盪，安泰銀則穩定上漲1.37%且量能明顯放大。

京城銀表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨公司「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關傳聞「本公司不予評論」。安泰銀也回應「本公司不予評論」。

京城銀董事長戴誠志日前已於股東會表示，京城銀一直以來對被併和併購別人，都持開放態度。事實上，2018年間，京城銀就曾一度要併購安泰銀最後未果。至於安泰銀行外資大股東、持股57.68%的隆力集團一直想退場，多年來「對外招親」，直到2021年，確定由國票金併購，且業經雙方股東會通過，惟主管機關以國票金控董事會未有高度共識且有訴訟爭議，核予緩議。最終宣告破局。

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