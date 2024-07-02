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助企業降低碳風險 商研院開「碳權交易管理師認證班」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為響應全球永續趨勢及政府政策，協助企業提升市場競爭力，商研院數位創新學院規劃「碳權交易管理師專業認證班」，協助學員們在《碳權交易》新時代中得以具備足夠的知識和能力來操作中長程碳資產管理，讓企業或組織得以永續發展，即日起開放報名，7月17日前完成報名享優惠。

商研院指出，台灣政府為因應全球氣候高峰會的呼籲，已於2022年宣布在2050年實現淨零目標，並在去年1月通過氣候變遷法，隨後於8月7日成立了『碳權交易所』。此外，為了加速減碳目標，金管會也根據歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）政策，發布了「上市櫃公司永續發展路徑圖」，採取分階段推動，首先針對鋼鐵及水泥業進行規劃，並要求在2023年揭露溫室氣體排放量。

到了2027年，全體上市櫃公司將完成溫室氣體盤查，並於2029年完成相關的查證工作。政府期望透過上市櫃公司的串聯供應鏈，達成企業永續發展的目標。以上政府政策以及碳中和與淨零目標，都期望企業在研發、管理、營運、上下游關係、社會活動以及相關的環境保護等方面進行與碳相關的規劃、盤查、減量、抵換並衡量其成本效益。

商研院指出，「碳權交易管理師專業認證班」課程內容包含目標設定、法規操作及實務案例分享討論，課程日期為7月27日至28日，周六、日白天，7月17日前完成報名享優惠，詳細課程內容請參考課程網址，或電洽：(02)7707-4975 訓練總監傅小姐。課程網址：https://reurl.cc/v0X8qy

氣候變遷 碳權交易所 金管會

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