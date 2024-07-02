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財政部優化保險業參與公共建設 參與金額年增逾6成

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院財政委員會明日將針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」進行專題報告，根據財政部所提出的報告內容顯示，目前保險業者不論以單一廠商或合作聯盟方式，均可結合專業技術廠商共同投資促參案件，直接參與國內公共建設之興建、營運，搭配促參2.0 法制環境優化並建構全國性公共建設商機媒合平台，有效增加案源及其曝光度。截至今年 6 月，促參案件簽約金額已達 187 億元，與去年同期相比金額增加逾 6 成，樂觀預期未來促參簽約將持續成長。

根據統計2013年至2023年，民間參與公共建設案件共有1,262 件，投資金額1兆4,665億元，其中保險業投資共37件，投資金額達3,244億元，保險業投資民參案件金額占比約22%。又保險業投資案件中，依促進民間參與公共建設法辦理者有9件、365億元，包含商業設施(物流中心)4件、文教設施2件，觀光遊憩設施、運動設施及交通建設各1件。

其中，保險業整體投資專案運用及公共建設，截至今年第一季，約 6,092 億元，僅占保險業可運用資金(32兆 6,570億元)之 1.86%，顯見保險業可運用資金投資台灣公共建設仍有相當大的空間。

財政部為促進保險業投資公共建設，新增促參公共建設類別及民間參與模式，提供保險業更多元投資標的，包括影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施及數位建設等新興公共建設類別；並在原有五種民間參與模式外，新增 RTO1及 ROO2 2 種模式，以符合機關實際運用需求，同時為降低民間投資風險，引進國際常見的政府有償取得公共服務機制，由政府按營運績效付費取得民間機構提供之公共服務，亦即「政府購買公共服務」機制，不但提高政府預算執行效益，也使民間機構有穩定收益，提供保險業更多元選擇，增加投資誘因。

此外，財政部也通盤檢討促參重大公共建設範圍，擴大租稅優惠對象吸引保險業投資，凡符合促參法之重大公共建設者，均得享有最長五年免納營利事業所得稅、股東投資抵減營利事業所得稅、進口機具設備關稅優惠及投資支出抵減營利事業所得稅等租稅優惠，進一步吸引保險業投資。

再者也修訂促參招商文件及投資契約範本，排除保險業投資障礙及資金運用管道前保險業在投標階段即得以單一廠商或合作聯盟方式，結合專業技術廠商共同投資促參案件，直接參與國內公共建設之興建、營運。另為鼓勵保險業於促參案件營運階段投入資金，配合金管會刻修訂「證券投資信託及顧問法」的不動產投資信託；並成立履約調解會協助排除履約爭議，強化民間投資公共建設的信心。

財政部發現，商機媒合平台，協助主辦機關招商引資，近3年促參案件簽約成效大幅成長，綜觀近3年促參案件簽約情形，民間投資金額從2021年 283億元、2022年 566億元、2023年 492億元，持續成長中。截至今年 6 月，促參案件簽約金額已達 187 億元，與去年同期相比金額增加逾 6 成，樂觀預期未來促參簽約將持續成長。

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