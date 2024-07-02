蔡鎮宇要同時收購安泰和京城銀？ 投行圈認為要闖過三關

市場傳出前國泰金控副董事長蔡鎮宇要同時收購安泰和京城銀行，並且已接觸金管會爭取同意，對此，銀行局今日上午已表示，迄今尚未與蔡鎮宇有任何接觸，投行圈則認為，蔡鎮宇要收購兩家銀行，難度很高：「至少得過三關」。

首先，第一關是蔡鎮宇目前旗下並未有金控、銀行，金管會所期待的併購、市場金融機構減少，是希望能透過金控併銀行，或銀行併銀行的方式來進行，蔡鎮宇只有自身和其投資公司，並沒有作為合併主體的金控或銀行，他所提出的構想也是前所未見。同時倘若是金控併銀行，或銀行併銀行，要是中間有任何的狀況，金管會還有可以究責的主體，亦即合併方的金控或銀行，但若蔡鎮宇「單槍匹馬」前來，若一旦出事只能究責大股東，成為管理上的盲點。

其次，金融併購和公開收購，最重要的二大問題，一是具有控制性股權，亦即持股25%以上，另一個則是半年內若持有20%以上的股權，就必須發動公開收購。這二個條件，投行圈人士認為，蔡鎮宇絕對有足夠的財力可符合，包括他手中的資產，也可以再拿去銀行質借取得更多收購的資金，同時收購400、500億的資金不是問題。

但重點是相關的經營計畫、員工安置及結算方案，能否得到金管會或是被併方的認同，尤其是蔡鎮宇長年來並未實際經營銀行，雖然早年他是國泰金副董事長，另外也曾持股台中商銀並曾任副董事長，但金管會會非常深入考慮包括經營實績、歷練。更何況京城銀行的併購先前已和多家金控談判多時，最有代表性的就是中信金和永豐金，但迄今未有結果，除了成交價，員工安置及結算的費用談判也是重點，這些困難，蔡鎮宇不見得能突破。

其三，蔡鎮宇雖然早已將國泰金股權賣出給胞兄即國泰金控董事長蔡宏圖，應該沒有「金金分離」問題，但畢竟他出身國泰金控蔡家，金管會是否會允許蔡鎮宇用這種高度「創新」的方式，一口氣拿下兩家銀行並且合併，也會考慮到社會觀感的問題。

正因為上述的三大理由，使投行圈人士認為，蔡鎮宇想一舉收購京城銀、安泰銀兩家銀行的計畫，實際執行難度極高。至於手上不動產眾多的蔡鎮宇為何想重返金融業？一般推測最主要是看到國內多家不動產業者同時擁有金融業這種「金融加地產」結合的成功經驗，尤以國泰金、富邦金兩大金控集團最具代表性，但能否成局，上述三大挑戰使他面臨極大的考驗。

或許正因為這些現存的問題，相關消息傳出之後，安泰銀今日股價小漲0.2元，並未受到太大激勵，京城銀股價更反而下跌，今日早盤最低來到62.7元，市場反應可說是相對冷淡。

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