金融業併購潮 傳出蔡鎮宇擬收購安泰銀與京城銀、推動合併

市場傳出前國泰金控董事長蔡宏圖的胞弟蔡鎮宇，有意一次收購安泰銀以及京城銀大部分持股，再推動兩家銀行合併。對此，國泰金態度低調，京城銀與安泰銀2日上午都發出重訊表示「不予評論」。

據了解，蔡鎮宇已經離開國泰集團，過去曾任國泰金副董事長，目前活躍於併購圈，希望推動安泰銀與京城銀兩家銀行合併，牽動的將是原本有意娶親但仍希望價格有談判空間的金控業者。

安泰銀由私募基金主導，是過往三家私募基金進駐的銀行中，剩下最後一家尚未出場，目前安泰銀行大股東私募基金隆力持股逾50％，尚未找到好買家；京城銀行大股東蔡天贊及現任董事長戴誠志，市場傳出有意願於今年出脫手中約42％持股，卸下經營重任。

金控併購消息持續傳出，過去先前傳出，中信金、永豐金等金控有意娶親京城銀，其中中信金總經理陳佳文就直言，能夠併購到又大又好的公司可遇不可求，只要是能夠對營運提升效益的，未來都會評估。市場人士評估，中信金控有意娶京城銀，對新光金態度應是防禦型態度。

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