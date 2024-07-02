集保股務事務電子通知平台 獲得亞洲企業社會責任獎
亞洲企業商會6月28日於胡志明市舉辦2024亞洲企業社會責任獎（AREA）頒獎典禮暨國際高峰會，臺灣集中保管結算所以「股務事務電子通知平台：好好領息e同響應ESG」獲得亞洲企業社會責任獎─綠色領導獎，彰顯集保結算所為具綠色國際觀及永續文化的卓越企業。
集保結算所副總經理陳光輝表示，集保結算所積極打造股務數位化服務，包含電子投票、股東會視訊會議、股務事務電子通知等，發揮集保結算所對社會的影響力，促進綠色創新經濟。此外，隨著業務規模和服務範圍日益增長，集保結算所也將環境效益納入永續發展策略，內外部應用多元創新的數位服務，促使市場淨零排放，並與全球相關組織及機構建立夥伴關係，推升國際競爭力。
亞洲企業商會設立的亞洲企業社會責任獎，今年為第14屆舉辦，為亞洲最具影響力的ESG獎項，目的為塑造一個更有企業責任的永續發展資訊交流平台。集保結算所過去曾以「大專生金融就業公益專班」、「全民退休自主投資實驗專案─好享退」、「永續報告書」、「集保e手掌握App」獲獎，此次為連續第五年得獎，AREA特別頒發最高榮譽銀質勳章，肯定集保結算所長期在ESG各面向的積極貢獻。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中百貨、商辦狂蓋能超越台北？ 網搖頭指1點：會不會太樂觀
▪ 房子賠售更應主動申報！ 專家：可這樣節稅
▪ 左營站上5字頭 房仲：這新法上路建商定價「更隨意」
▪ 桃園房價年漲12%六都最強 原來還有這優勢
▪ 央行出手房市降溫了？ 高雄移轉量月減22%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言