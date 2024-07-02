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集保股務事務電子通知平台 獲得亞洲企業社會責任獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保股務事務電子通知平台獲得亞洲企業社會責任獎。(臺灣集中保管結算所/提供)
集保股務事務電子通知平台獲得亞洲企業社會責任獎。(臺灣集中保管結算所/提供)

亞洲企業商會6月28日於胡志明市舉辦2024亞洲企業社會責任獎（AREA）頒獎典禮暨國際高峰會，臺灣集中保管結算所以「股務事務電子通知平台：好好領息e同響應ESG」獲得亞洲企業社會責任獎─綠色領導獎，彰顯集保結算所為具綠色國際觀及永續文化的卓越企業。

集保結算所副總經理陳光輝表示，集保結算所積極打造股務數位化服務，包含電子投票、股東會視訊會議、股務事務電子通知等，發揮集保結算所對社會的影響力，促進綠色創新經濟。此外，隨著業務規模和服務範圍日益增長，集保結算所也將環境效益納入永續發展策略，內外部應用多元創新的數位服務，促使市場淨零排放，並與全球相關組織及機構建立夥伴關係，推升國際競爭力。

亞洲企業商會設立的亞洲企業社會責任獎，今年為第14屆舉辦，為亞洲最具影響力的ESG獎項，目的為塑造一個更有企業責任的永續發展資訊交流平台。集保結算所過去曾以「大專生金融就業公益專班」、「全民退休自主投資實驗專案─好享退」、「永續報告書」、「集保e手掌握App」獲獎，此次為連續第五年得獎，AREA特別頒發最高榮譽銀質勳章，肯定集保結算所長期在ESG各面向的積極貢獻。

ESG 集保結算所

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