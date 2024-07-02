統一投信：資金及市場焦點依然在電子類股
AI需求旺盛及企業庫存回補，帶動台灣出口產業進入正向循環，資訊通訊技術與電子產品製造業出口表現已呈淡季不淡格局，供應鏈獲利持續上修，市場可望上調相關產業的估值評價，台股呈類股良性輪動，加上上市櫃公司現金股息資金活水，為多頭行情增加動能，台股後市整體仍看好。
統一投信台股投資團隊表示， 隨著下半年進入電子旺季、消費性新品發表會、AI新品上市等，資金及市場焦點依然在電子類股。相關概念股及供應鏈股價短線漲多後難免震盪，但在多頭趨勢不變下建議修正時可趁勢進場。
台灣科技業在全球科技供應鏈的地位加重，統一台灣動力基金匯聚台灣電子零組件、半導體、電機機械等各類科技股投資優勢，據晨星統計至6月30日，該基金成立以來的定期定額報酬率達506.32%，各期間績效表現保持在同類型中排名前1/4，成績優於同類基金平均，統一台灣動力基金涵蓋台灣護國群山類股，參與台灣科技產業的成長契機，值得成為資產配置的核心標的。
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