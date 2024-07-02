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第一金證金融資安情資分享 獲F-ISAC特優肯定

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

為保護客戶的資產安全，第一金證券致力打造安全的金融交易環境，強化公司資安防護韌性，並積極參與金管會金融資安情資預警及聯防機制，獲得金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）的肯定，在2023年情資分享獎勵積分統計中得到證券組特優機構榮譽。

近年來金融業資安事件頻傳，陸續發生駭客攻擊、撞庫事件，金管會不斷要求金融業提高資安等級，多次強調「沒有資安就沒有業務」，並集合銀行、證券及保險等金融業者成立F-ISAC，提供資安情資預警及聯防機制，提升金融產業整體資安治理能力，穩定金融市場秩序。

第一金證券指出，公司持續精進資安防護作為，積極配合F-ISAC機構，主動分享資通安全情資，資安單位定期將公司資安警訊分析資料、系統設備相關資訊提供F-ISAC，作為研判分析之用。由於駭客的攻擊方式不斷升級，公司也不斷強化防火牆等級，提前偵測並抵禦惡意攻擊，未來仍將持續分享資料，強化整體金融業資安聯防體系與威脅預警量能。

第一金證券亦依據證券交易所「建立證券商資通安全檢查機制」規定，定期辦理資通安全健診，項目包括網路架構檢視、網路惡意活動檢視、使用者端電腦惡意活動檢視、伺服器主機惡意活動檢視、防火牆連線設定檢視等。

除了在系統上不斷強化交易系統安全等級，在組織上，第一金證券於2022年即超前部署設置資安長，並擴編資安團隊，目前持有證照的專職資安人員達4名，超過主管機關的要求。

為了提升同仁資安意識內化在日常作業中，第一金證券每年定期進行電子郵件社交工程演練測試，強化對網路釣魚及社交工程防範意識，不開啟不明/可疑寄件者或與業務無關之信件，演練後對違規人員加強資安教育訓練。

資安議題是當今證券商數位轉型最重要的一環，「數位轉型、資安先行」是第一金證券的中長期營運策略，未來除了持續提升核心系統資安等級，並導入最新的驗證機制，兼顧維護交易安全及交易的便利性，提供客戶便利又安全的金融理財平台。

第一金證券 資安 金融業

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