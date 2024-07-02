新台幣開盤貶1.4分 為32.56元

2004年7月1日，金管會成立，迄今滿20歲了。這個當初從財政部分割出來的監理機關，成軍初期可說一路跌跌撞撞，不僅組織定位受質疑，「人」的因素也引發不少爭議，像是曾有檢查局長、委員涉及弊案，連累金管會遭搜索，一度重創威信。

2024-07-02 09:30