國銀對六大核心放款破7.5兆元 第3季有望提前達標

據金管會統計，2024年5月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆5,211億元，累計前五月增加2,862億元，已達全年放款增額目標3,500億元的82%，估最快第三季可望提前達標，年增7%更已連續兩個月維持中高位數成長，顯示企業資金需求持穩。

若以累計前五月來看，以「民生及戰備」、「資安卓越產業」、及「國防及戰略」這三類產業資金需求量最大，各增加1,494億元、1,100億元、及1,056億元，主因是受惠政府能源轉型政策、及AI需求兩大利多所致。

金管會分析這三大類產業資金需求最殷切，有兩大主因，一、政府能源轉型政策，激勵電力及燃氣供應業來台投資金額增加71.4倍，國營事業重大建設續投資、業者也因應低碳發展趨勢，多角化布局綠能產業，推升了銀行業對「民生及戰備產業中」的電力供應、石油及煤製品業這兩類放款。

二、受惠AI與高速運算需求挹注，推升了銀行業對「資安卓越產業」中的電子通訊及零組件、半導體業、電腦周邊設備製造業等；「國防及戰略」中的電子通訊設備及零組件，也雨露均霑而增加資金需求。

六大核心戰略產業是指資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業等六大產業。

行政院是在2020年5月宣布，以過去5+2產業創新的基礎上，再推動六大產業、以加速台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，換言之，這六大戰略產業也被國銀視為一種「政策性放款」。

若以放款餘額量來看，5月底放款餘額量則以「民生及戰備產業」3兆7,450億元居冠，「國防及戰略」3兆2,258億元次之，第三是「綠電及再生能源」2兆8,069億元。

5月底仍以八大公股行庫承做量最高，前五大放款餘額清一色都是行庫，以台銀7,425億元最大，其次是合庫6,945億元、華南銀6,157億元居第三，一銀5,672億元、兆豐銀5.421億元各列第四和第五大。

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