外資忽賣忽買怎操作？ 專家：外資單月進出對中長期投資成果影響有限

外資在6月下旬一度在台股轉為淨賣超，好在最後一個交易日(6/28)再度買超，使得6月最終轉為淨買超33.77億元。野村投信投資策略部副總但漢遠表示，根據統計，無論外資買超或賣超月份進場台股的平均表現與勝率皆不俗。以加權指數為例，在外資買超當月底進場持有3個月、6個月與一年，平均報酬分別為3.51%、7.57%與15.38%，正報酬機率大致落在76.6%至79.55%，而若外資賣超當月底進場持有3個月、6個月與一年，平均報酬分別為4.48%、8.28%與16.27%，正報酬機率則落在73.58%至81.25%，平均表現或勝率甚至更佳。

對於存股領息族聚焦的高股息題材，以臺灣高股息指數為例，無論外資買超或賣超時進場的平均表現與正報酬機率與大盤互有領先、但大致相近；然而若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，在外資買超當月底進場持有3個月、6個月與一年，平均報酬分別為5.37%、11.27%與21.42%，正報酬機率大至落在80.85%至93.02%，而若外資賣超當月底進場，同期間平均報酬分別為5.78%、11.29%與24.53%，正報酬機率則落在81.13%至97.92%，無論平均表現或正報酬機率都比大盤及一般高息股更為提升，操作方面，可擇優布局強勢高息股。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，台股長期向上，外資單月進出對於中長期投資成果影響相對有限，甚至當外資賣超時更該把握逢低布局的機會。其中值得留意的是，選擇標的可能比追蹤外資買賣更重要，亦即訴求發掘「強勢高息股」的野村臺灣趨勢動能高股息ETF (00944) ，其追蹤指數-臺灣趨勢動能高股息指數無論在外資買超或賣超時進場，其平均表現或正報酬機率都更勝大盤或一般高息股，因為該指數係採用獨特「動能」與「股利」雙指標來篩選成分股，目標找出股價具備「正向趨勢動能」的「高息」股票，即多頭領漲、空頭抗跌的高息股，因此加入強勢高息股有助提升投組的潛力與勝率、減少外資忽買忽賣的影響。

展望未來，林怡君認為，在全球資金充沛、企業獲利展望良好的前提下，不妨樂觀看待台股下半年投資機會，然無論大盤或電子股在上半年大漲後須留意動能延續力道，後市出現類股輪動的機會大，尤其近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，抑或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中，上述新興投資主題均可望嘉惠相關產業的公司股票，未來後市可期。甫於5月21日完成半年度成分股檢視調整的00944，以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍佔大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等，對於滿手電子股或一般高息股ETF的投資人，野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)將會是網羅多方機會並有助提升動能勝率的首選。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)成立後7 月1 日首次配息公告，每受益權單位預估配發 0.058 元，預計7月16日除息，亦即在7月15日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月9日。

針對00944 首次預估配息公告， 00944至 7 月1 日收盤淨值為15.31元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意，以 00944 目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。

野村投信提醒， ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值的變動。面對瞬息萬變的投資環境，提醒投資人下手前須審慎評估風險性，畢竟高報酬也伴隨著高風險，思考再三後再下手投資才不會後悔。

商品推薦