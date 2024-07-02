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將來銀行開戶限量加碼 雙享活存定存超優利10％

聯合報／ 記者黃仕揚／台北報導
「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼。圖／將來銀行提供
「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼。圖／將來銀行提供

純網銀「將來銀行NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼，等於是一般活存14倍、一般同天期定存利率8倍，額度合計高達10萬元，限量1萬名，另主帳戶還可再享20萬元活存最高3.5％優利！

將來銀行了解到國人在高通膨、高房價大環境下對於優利存款的迫切需求，7月起再推出「活存10%」、「定存10%」兩大專案，相較於一般活存約0.705％、同天期定存約1.225%，相當於14倍及8倍的優惠。

對於現金較為充裕的民眾，9月底前開戶再享有主帳戶最高3.5％專案優惠利率，還能加上將來銀行長期以來持續堅持給予每月66次網路轉帳、6次跨行提款及1次ATM免費跨存免手續費。

將來銀行說明，於7月首次開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，可獲一張加息30天、額度5萬元的N倍券，動用後該筆活存利率將高達10％；定存則享額度最高5萬元、1個月期年息10％的參加資格，兩專案各限額1萬名。

此外，為迎接持續火熱的投資市場，將來銀行不僅宣布延長「手續費＋信管費終身0元」優惠，至8月底前更推出更具吸引力的「奇基時代」專案，凡在將來銀行購買基金，符合活動門檻者抽最大獎10萬元現金。更多詳情，請見將來銀行官網資訊https://nxb.tw/4vj85r/

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