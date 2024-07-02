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央行合作數發部 規畫數位券

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

立法院財政委員會昨赴財金資訊公司考察中央銀行數位貨幣（ＣＢＤＣ）發展，央行總裁楊金龍指出，央行正與數位發展部洽談合作，支援政府機關發放數位券；若萬事俱備且經審慎評估後，央行可透過指定銀行、選定特定範圍的店家與民眾，在安全、可控原則下進行小規模試點，逐步打造ＣＢＤＣ生態體系。

目前央行「ＣＢＤＣ雛型平台」正與數發部「政府機關發放共用平台」討論介接合作的規畫。意思是，未來政府機關透過「政府機關發放共用平台」發放數位券，央行可以「ＣＢＤＣ雛型平台」支援政府機關發放數位券所涉及後端的金流作業，例如處理用戶錢包內數位券消費後所涉及款項撥付及結、清算作業。

央行 楊金龍 考察

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