魏寶生掌新光金董座 允完成現增

市場併購傳言不斷的新光金控、台新金控昨天各自召開臨時董事會，並通過重大人事決議，其中，新光金董事會通過由新壽董事長魏寶生擔任金控董事長，並兼任人壽董事長。

台新金、台新銀行、台新人壽則分別在董事會通過台新銀總經理尚瑞強升任台新銀副董、台新銀法金執行長林淑真升任銀行總經理、個金執行長由副執行長包國儀升任；台新金控總經理林維俊兼任人壽董座，而台新創投董事長與副董事長，分由台新銀董事許德南，和曾任台新證券總經理、台新證券老臣施啟彬出任。此外，經濟部前部長王美花除了接任台新金獨立董事，也擔任台新銀獨董。

對於台新金的經營團隊改組異動，台新金控董事長吳東亮昨參加大台北瓦斯六十周年慶祝酒會後受訪時以「世代交替」形容，這是經營團隊的世代交替，台新金的人才很多，也讓台新金更多人才有出頭的機會。

魏寶生出任新光金董事長後，首要任務是先完成一二五億元的金控現金增資，再注資新壽。據了解，新光金十五席董事中，新光金前總經理吳欣儒投下反對票，李增昌、賴慧敏兩位董事則未出席棄權，至於新光金前董座吳東進派支持的獨董許永明則投下贊成票，魏寶生順利出任新光金董事長。

據指出，吳欣儒之所以未投下贊成票，主要是由於她所詢問對於未來新光金的現金增資，另外包括先前台新金擬參股新壽之議，以及關於新光金和其他金控合併的議題，魏寶生未能當場給予明確的答覆，因此投下反對票。

知情人士說，新光金六月十四日開股東會，前一天發出臨時董事會的通知，討論由台新金直接增資新壽，並以普通股搭配特別股的方式進行，但由於台新金出價只有每股九元，且若未合併成功，還要退還特別股增資的金額，令吳東進派的董事不滿所提出的條件，認為有損股東權益，之後吳欣儒也曾在董事會追問為何撤案，但時任董事長陳淮舟未能給予明確的答覆。不過，接近吳東亮人士回應，特別股架構設計並未說增資之後非合併不可，另外還留了合併失敗的退路，這應該是合理的安排。

商品推薦