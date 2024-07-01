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兆豐金融集團囊括國家品牌玉山獎共14獎項 創歷年新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金控集團今年拿下玉山品牌獎多項大獎刷新紀錄。圖／兆豐銀行提供
兆豐金控集團今年拿下玉山品牌獎多項大獎刷新紀錄。圖／兆豐銀行提供

兆豐金融集團整合集團資源，金控及旗下公司兆豐銀行、兆豐證券、兆豐期貨囊括第21屆國家品牌玉山獎14項大獎，創歷年新高，深受國家品牌玉山獎肯定。

兆豐金融集團為本國擁有最多國外分支機構金融集團之一，全球服務觸角廣闊，具有深厚全球客戶服務經驗、OBU(國際金融業務分行)服務業界第一、完整全球佈局，提供全方位企業金融服務，近年營運成果深獲第21屆國家品牌玉山獎肯定，兆豐金控榮獲「傑出企業類」一項；兆豐銀行榮獲「最佳產品類」七項、「最佳人氣品牌類」一項；兆豐證券榮獲「傑出企業類」一項、「最佳產品類」一項；及兆豐期貨榮獲「傑出企業類」一項、「最佳人氣品牌類」兩項，成就集團歷年最佳成績。

得獎作品中包含兆豐銀行「Mega AI 金準搜-帳務明細智能搜尋」，協助客戶於行動銀行快速找到交易明細；「AI鈔擊悍將」則透過AI技術實現智能監控人工補充ATM鈔箱作業，有效提升分行營運管理效率；「IXML簡化線上大額外匯申報」讓客戶可於行動銀行輕鬆辦理大額結匯，簡化外匯申報流程；「全球金融網」則以全球速匯、跨國金流管理的多重特色，透過專線連結全球服務網絡，提供企業即時資金調度及查詢全球帳戶服務；「中小企業收款解決方案 - 帳單生成器」，為中小企業提供便捷的收款服務，有效提升企業在線上或線下銷售商品或服務後，向客戶收取款項的核銷效率。兆豐證券「兆好貸」股票e融通則提供投資人更便利的活化資產方式，具有資金靈活運用、隨借隨還、快速撥款和線上申辦等四大優勢。兆豐金融集團戮力以客戶需求為核心，藉由數位賦能實現商品與服務升級，提供客戶更便捷、友善、安全之金融服務體驗。

兆豐金融集團以「跨幣、跨境、跨資產及跨售」四大經營策略，「專業信賴、誠信當責」經營理念，維持集團穩定成長優勢，並長期響應我國政府新南向政策，掌握亞太區經濟擴張商機，發展財富管理業務，以及推動科技化與數位化的金融發展，建立永續發展藍圖，全力支持政府淨零轉型五大策略，積極響應國內外永續倡議。

兆豐金控 兆豐銀行 玉山

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