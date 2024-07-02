央行打造數位貨幣生態系

央行總裁楊金龍昨（1）日表示，央行正與數位發展部洽談合作，支援政府機關發放數位券；若萬事俱備且經審慎評估後，央行可透過指定銀行、選定特定範圍的店家與民眾，在安全、可控原則下進行小規模試點，逐步打造央行數位貨幣（CBDC）生態體系。

立法院財政委員會昨日赴財金資訊公司考察CBDC發展，據了解，包括羅明才、黃珊珊、李坤城、賴士葆、葛如鈞與謝衣鳯等六名財委會立委前往，楊金龍昨日會中致詞時提到，「數位新台幣發行需要立法院支持，央行會按部就班推動。」

央行簡報指出，央行CBDC目前處於原型建構階段，與先進國家同步，未來將根據先前委外問卷調查結果，舉辦數場公聽會、說明會及論壇，與利害關係人進行更具體、廣泛深入的交流與溝通，並藉以加強宣導CBDC，提升大眾認知度。

央行強調，未來將持續精進技術，完善CBDC設計與功能，以符合未來數位經濟發展及社會大眾之需，並配合CBDC相關工作進展，研議我國法律架構；在上述工作完成後，再研議評估是否推行試點計畫。

楊金龍表示，「如經審慎評估，認為有推行試點計畫必要，將透過指定銀行、選定特定範圍的店家與民眾，在安全、 可控原則下先小規模試點，後續視辦理情形擴大範圍，逐步打造CBDC生態體系。」

目前央行「CBDC雛型平台」正與數發部「政府機關發放共用平台」討論介接合作的規劃。意思是，未來政府機關透過「政府機關發放共用平台」發放數位券，央行可以「CBDC雛型平台」支援政府機關發放數位券所涉及後端的金流作業，例如，處理用戶錢包內數位券消費後所涉及款項撥付及結、清算作業。

央行指出，台灣支付環境便捷、傲視全球，例如，每10萬名成年人擁有168台ATM（全球平均為51.2台）；92.1%年滿20歲以上持有金融帳戶（全球平均為76.2%）；95.5%的18歲以上使用電子化支付（全球平均僅64%）。

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