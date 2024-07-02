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國家品牌玉山獎 一銀標竿企業奪殊榮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行勇奪2024年第21屆國家品牌玉山獎九項大獎，董事長邱月琴（中）與副總經理蔡淑慧（左）、劉培文（右）合影留念。第一銀行／提供
第一銀行勇奪2024年第21屆國家品牌玉山獎九項大獎，董事長邱月琴（中）與副總經理蔡淑慧（左）、劉培文（右）合影留念。第一銀行／提供

2024年第21屆國家品牌玉山獎揭曉，第一銀行展現卓越經營績效，勇奪九項獎座，不論數位發展、員工照護、體育推手及品牌建立上，皆獲國家級肯定，為具前瞻性和競爭力的優質標竿企業。

第一銀行董事長邱月琴表示，第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）及數位金融創新，積極打造幸福企業，未來將持續秉持「就在你左右」品牌精神，推動永續發展，為客戶提供暖心且專業的服務，同時發揮正向影響力，與社會共創美好將來。

本次第一銀行獲得六項「最佳人氣品牌類」和三項「最佳產品類」獎座，合計共九座國家品牌玉山獎，包括ESG Podcast《一銀陪你聊新事》、《就在你左右》品牌形象廣告、友善家庭、體育先行者、第一金融智慧地圖平台、企業金流自動化平台、數位平台NPS導入專案、iLEO數位銀行、多元社群平台等。

一銀積極打造幸福職場，提供優於法令假別及友善育兒措施，發給生育津貼第一胎10萬元、第二胎起15萬元；力挺體育發展上，每年投入上千萬經費舉辦及贊助各類賽事，其中已獲一銀進用的舉重好手陳玟卉2020年東京奧運奪銅，今年再度代表台灣挺進巴黎奧運，期能再次為國爭光。

值得一提的是，第一銀行數位金融品牌「iLEO」連續第二年榮獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」殊榮；為解決企業日常資金管理需求，提供一站式「企業金流自動化平台」；領先同業首創將門牌定位及GIS地理資訊技術應用於法人金融數位轉型，打造「第一金融智慧地圖平台」。

一銀運用多元化社群與創意行銷工具將流量變現，整合線上暨線下商業模式，以精準分眾策略與社群互動增強黏著度，其中，Facebook粉絲專頁「第e好康Firstbank」粉絲數逾74萬人；為傾聽客戶聲音，自2021年起導入NPS（淨推薦分數）顧客體驗管理體系，調查顯示在整體數位通路NPS獲得「極好」佳績。

品牌 東京奧運 第一銀行

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