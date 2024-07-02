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南山壽發布永續報告書

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
南山人壽發布永續報告書，將持續接軌國內外永續趨勢，推動永續健康，厚實台灣健康資本。 南山人壽／提供
南山人壽發布永續報告書，將持續接軌國內外永續趨勢，推動永續健康，厚實台灣健康資本。 南山人壽／提供

南山人壽發布2023年南山人壽永續報告書，首度導入盡職調查流程，將利害關係人回饋意見納入重大主題衝擊鑑別及評估，鑑別出重大主題衝擊矩陣，透明揭露分享在環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Governance,ESG）投入及成果。

南山人壽表示，作為台灣第一家參與世界氣候峰會（World Climate Summit, WCS）的保險公司，將持續接軌國內外永續趨勢，推動「永續健康」，從保險本業出發，促進「個人健康」、「社會健康」及「環境健康」，厚實台灣健康資本。

南山人壽自西元2014年起，連續11年發行報告書，2023年南山人壽永續報告書遵循GRI、SASB、IR、上市公司編製與申報永續報告書作業辦法，以及保險業氣候相關風險財務揭露指引等國內外揭露標準，更首度導入盡職調查流程，將利害關係人回饋意見納入重大主題衝擊鑑別及評估，鑑別出重大主題衝擊矩陣，作為揭露依據。

此外，投資人及主管機關等利害關係人日益關切永續資訊揭露品質，包含正確性、平衡性等，南山人壽2023年永續報告書持續採用雙確信／查證機制，通過KPMG安侯建業聯合會計師事務所《中華民國確信準則公報第一號》有限確信，及SGS-Taiwan依循AA1000（2018）標準所進行的第二類型中度保證驗證。為確保資訊揭露品質並強化董事會監督責任，並將報告書呈報董事會。

全球共同經歷新冠疫情後，「健康」成為國際一大關注焦點，南山人壽積極與國際接軌，在2023年聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（COP28），成為台灣第一家參與世界氣候峰會的保險公司。

期間，董事長尹崇堯與世界分享台灣的金融保險業永續經驗，聚焦產業特性所具備的影響力，可以有能力去支持各種永續業務或投資，促進社會與地球的健康，而南山人壽的企業文化，更足以顯示「以人為本」的價值，締結出強大的人際網絡，不只是服務保戶的風險管理專家，更將守護範圍擴及至弱勢族群，致力建構全方位社會安全網，能在許多重要時刻挺身而出，成為穩定台灣的一座靠山。

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