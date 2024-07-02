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玉山黃金種子播撒桃竹

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第184所玉山圖書館於桃園市大同國小啟用，玉山證券董事長林晉輝（三排右六）與出席貴賓及師生合影。玉山金控／提供
第184所玉山圖書館於桃園市大同國小啟用，玉山證券董事長林晉輝（三排右六）與出席貴賓及師生合影。玉山金控／提供

玉山黃金種子計畫6月27日於桃園市大同國小及新竹縣竹中國小啟用第184所、185所玉山圖書館，新竹縣副縣長陳見賢、桃園市教育局局長劉仲成、玉山證券董事長林晉輝等人出席啟用典禮，與玉山世界卡貴賓、師生及志工一同迎接嶄新的玉山圖書館。

啟用典禮由玉山室內樂團悠揚的樂音揭開序幕，伴隨小朋友們帶來的直笛、舞蹈及武術表演，注入滿滿活力與喜悅。大同國小校長梁寶丹表示，「閱讀奠基學習基礎，閱讀豐富內心世界，因為閱讀你我可以不一樣」。

他指出，閱讀是學校教育重要的底蘊，學校圖書館原本位於活動中心一樓，離教學區較遠、閱讀空間不足，而擁有一座明亮、舒適、離教室近的圖書館，是全體師生的夢想，透過玉山圖書館在大同國小落成，創造閱讀新的篇章，讓孩子因為喜歡閱讀而有美麗的人生。

竹中國小校長范靜玉指出，感謝玉山志工基金會看見竹中國小的需要，打造溫馨舒適的閱讀環境、提供豐富的館藏，讓孩子們盡情探索未知的世界，汲取無盡的智慧。每一本書都是一顆黃金種子，播撒在孩子們的心中，發芽成長為智慧與夢想的大樹。社會的愛心是他們成長道路上的燈塔，指引他們邁向光明的未來，也激勵著竹中國小深耕教育、追求卓越。

林晉輝表示，玉山結合世界卡貴賓的力量，已在全國打造185所玉山圖書館、捐贈超過45萬本圖書。孩子是國家未來的希望，陪伴孩子成長的過程，書本就像是關鍵拼圖，引導孩子發揮想像力和創造力，從親近閱讀到培養成興趣，進而適性地發展專長。玉山的投入就如同一個希望的起點，相信未來這些主人翁會給予這片土地更多的美好。

圖書館 新竹 玉山

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