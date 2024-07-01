凱基銀進軍雙幣哩程卡 首年發卡目標5萬張

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
凱基銀行進軍雙幣哩程卡，首年發卡目標5萬張。記者朱漢崙/攝影
凱基銀行進軍雙幣哩程卡，首年發卡目標5萬張。記者朱漢崙/攝影

凱基銀行今日宣布推出雙幣哩程卡，除了最高18元換一哩，並可兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數之外，高鐵點數更是祭出雙倍送，比起高鐵送給自家客戶的點數多出1倍，同時更祭出只要設定電子帳單就可終身免年費的好康，條件可說相較所有哩程卡最為優惠，對此凱基銀行已訂定目標，個金總處資深副總王開平表示，首年發行5萬張，其中由於國人赴日熱潮，因此估計日圓雙幣卡的辦卡量，會囊括50%以上。

國內目前有8家銀行業者推出雙幣卡，而凱基銀行加入市場，一口氣就直接「跳級」為雙幣「哩程卡」，在策略上，最主要希望吸收更多資產在一定水準之上的優質客戶，尤其是辦理雙幣卡，非得開立外幣存款帳戶先存進外幣存款，凱基銀行發言人盛嘉珍指出，對於凱基銀行而言，一方面能有更多存款，作為房貸等業務的展業後盾，另一方面，外幣存款若投入財富管理，亦可帶來手續費收入，可說一舉數得。

例如，在三種幣別裡，歐元估計辦卡戶目前可能只有10%，其他都以美國、日本為主，但凱基銀行仍開了歐元哩程卡，就是評估前往歐洲的客戶，所得能力相對較高，是凱基想爭取的目標客層。

凱基銀行內部評估，該卡申辦戶會以年收入100萬元至300萬元居多，因為這類客群出國頻繁，對哩程卡的需求也相對較高。而即使累積的哩程未用於機票，用來兌換高鐵票也非常好用。

凱基銀行支付金融處副總林毓棠舉例，若以高鐵對自家會員的兌點，高鐵票買到4萬元，約可有200元折抵，但倘若是凱基的哩程卡，則每消費18元換1哩之後，同樣4萬元可換400元折抵。

此外，凱基銀行將和亞洲萬里通更進一步合作，自2024年8月起，將推出每月5號限量兌換加碼50%，一個月最多以500哩額外回饋為限，等於讓消費者，在年底前有再額外獲得最高2500哩的機會。

凱基銀行 高鐵

延伸閱讀

下重本！凱基銀首推雙幣哩程卡 市場最優惠「刷18元換1哩」

媽媽喊年紀到了想退休…她一查存款「不到30萬」傻眼：怎麼養老？

高鐵T-Shopping上線 獨家販售「花見版」彩繪列車模型

田中高鐵彰化站違停嚴重 中央地方都同意收費停車方案

相關新聞

將來銀行開戶限量加碼 雙享活存定存超優利10％

純網銀「將來銀行NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利10...

凱基銀進軍雙幣哩程卡 首年發卡目標5萬張

凱基銀行今日宣布推出雙幣哩程卡，除了最高18元換一哩，並可兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數之外，高鐵點數更是祭出雙...

哈日愛美快看！這家銀行美元、日圓、歐元定存全給10%高利

即將更名凱基的開發金控（2883）旗下凱基銀行，第3季再度推出外幣高利定存10%優惠活動，只要1,000美元、10萬日圓...

獨／出掌新光金董事長！魏寶生上午獲選下午就「拜碼頭」 首受訪談2大目標

新光金控今日召開董事會完成對新任董事長魏寶生的選任程序，魏寶生在今日上任之後在接受本報專訪時明確指出，8月底完成現金增資...

下重本！凱基銀首推雙幣哩程卡 市場最優惠「刷18元換1哩」

即將更名凱基的開發金控（2883），旗下凱基銀行今天重磅上市雙幣信用卡，不僅一口氣推出日圓、美元與歐元三種幣別的雙幣卡，...

永達保經多角化培養人才 AI高手加速投保效率

為了加速投保的效率，永達保經越來越重視AI運用，其中，業務協理高慧如是善用AI、駕馭AI高手，對於使用AI提升執行的速度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。