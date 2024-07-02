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核心產業放款將提前達標

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2024年5月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆5,211億元，累計前五月增加2,862億元，已達全年放款增額目標3,500億元的82%，估最快第3季可望提前達標，已連續兩個月年增逾7%，維持中高位數成長，顯示企業資金需求持穩。

若以累計前五月來看，以「民生及戰備」、「資安卓越產業」、及「國防及戰略」這三類產業資金需求量最大，各增加1,494億元、1,100億元、及1,056億元，主因是受惠政府能源轉型政策、及AI需求兩大利多所致。

金管會分析這三類產業資金需求最殷切，有兩大主因，一、政府能源轉型政策，激勵電力及燃氣供應業來台投資金額增加71.4倍；二、AI與高速運算需求挹注，推升「資安卓越產業」中電子通訊及零組件、半導體、電腦周邊設備製造業等資金需求。

半導體 資安 餘額

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