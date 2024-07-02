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國銀今年聯貸案 再戰顛峰 上半年衝264億美元

經濟日報／ 記者廖珮君林勁傑／台北報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

據LSEG（倫敦交易所集團）最新統計，2024年上半年整體國銀聯貸成交件數109件、聯貸總額264億美元是近六年同期次高，已達2023年全年的43%，下半年將進入聯貸需求旺季，已有多件逾百億元聯貸案洽談中，銀行圈樂觀預期，全年聯貸額有機會再戰顛峰。

據LSEG近六年統計，2023年受惠高鐵3,128億元台幣降息案挹注，推升2023年全年聯貸額621億美元攀峰；以上半年來看，2022年聯貸總額347億美元最高，今年上半年264億美元次之。

一家大型行庫主管認為，今年有離岸風電業、公辦都更及電子廠資本性支出等多件融資規模逾百億元的聯貸案，預期將在下半年陸續完成籌組、簽約，另外，還有公共工程案也在進行中，案源相當豐富，樂觀看待今年全年聯貸規模有實力挑戰去年高峰。

行庫圈點名五大資金需求最殷切的行業，一、受惠國內能源政策推動，離岸風電、光電等再生能源產業將有資金需求，二、電子產業AI應用持續擴展，在需求推升下，將帶動電子廠資本性支出、營運等資金需求。

三、AI浪潮也推升了資料中心及科技業廠辦，及都更危老案等均支撐不動產市場需求，四、營造業在政府重大公共工程推動也有資金需求，五、租賃業。

據LSEG統計整體國銀聯貸案，上半年109件、264億美元，較去年同期239億美元增約一成。

今年首季聯貸圈最大的簽約案，就屬文曄暨茂宣的600億元，友達400億元，星宇航空（2646）320億元，華新麗華集團、永豐餘集團及萬海集團等也有約多個百億元規模聯貸簽約，第2季則有國巨385億元接棒，豐群水產151.2億元、及華新能源電纜137.4億元也都有逾百億元之譜，第3季則有力積電逾百億借新還舊案正洽談中。

另一家行庫主管坦言，今年聯貸市場籌組的資金用途以借新還舊、充實營運周轉金、建置儲能設備及公共程、及響應投資台灣等為主軸，加上台灣景氣明顯復甦，估全年聯貸市場總規模可望超逾2023年。

主管 都更

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