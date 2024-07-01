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哈日愛美快看！這家銀行美元、日圓、歐元定存全給10%高利

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控。圖／開發金控提供
開發金控。圖／開發金控提供

即將更名凱基的開發金控（2883）旗下凱基銀行，第3季再度推出外幣高利定存10%優惠活動，只要1,000美元、10萬日圓、1,000歐元起存，就可適用定存7天年息10%的優惠，雖然定存天期僅限7天期，但重點是沒有設定存款金額上限，因此低起存門檻嘉惠小資族，大戶更可存入大筆資金有感賺高利。

凱基銀行於天起推出「十全十美換匯優存享年利率10%」，活動將持續第3季一整季，提供日圓、美元、歐元三種幣別的高利定存，優惠利率都是7天期年息10%，起存門檻特別壓低，小資、薪水不高的社會新鮮人都可輕鬆承作，美元、歐元都只要1,000元，日圓則是10萬元。對於實力堅強的大戶，則是不設金額上限，且因為定存只綁7天，若剛好的外幣需求可以暫時停泊先賺利息，且三個月活動期間也可隨時承作、分批布局。

凱基銀行表示，民眾若是剛好有出遊換匯需要，或是遊學、留學生活費，建議可提早一周換匯先賺高利年息10%，有機會匯差、利差兩頭賺。

凱基銀行 定存 日圓

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