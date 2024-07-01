聯貸市場排名揭曉！公股行庫重掌前三大競合戰場

上半年聯貸市場排名揭曉，公股重掌前三大。據LSEG（倫敦交易所集團）以最重要的額度管理行（Bookrunner）到6月底統計，兆豐銀聯貸額攀升到41.6億美元、市占達17%最強，更以8.8億美元之差，氣走第一銀，拿下「上半年聯貸王」，第一銀以32.8億美元位居第二大緊追，市占13.5%。

合庫以30.4億美元擠掉北富銀，拿下第三，季增近八成出現高速成長，台銀27.5億美元位居老四，北富銀25億美元屈就老五；換言之，相較首季前三大排名有北富銀的「民營銀行一點綠」，上半年公股已重掌戰場。

若以前五大Bookrunner的總聯貸額157.26億美元，市占已約六成，顯示聯貸市場也出現大者恆大的M型化現象。

國銀承做聯貸件數愈多、金額愈高，有助提高利息收益和手續費收入、進而推升獲利，又以額度管理行（Bookrunner）角色最重要，有權分配其他銀行的參貸金額，並拿到最多的手續費，共同主辦行（MLA）的聯貸額度、收益則僅次管理行。

若以共同主辦行（MLA）排名來看，到6月底的前三大是華南銀、兆豐銀和第一銀行與首季排名相當，以單季增加額來看，則以華南銀第二季大增11.6億美元達38.3億美元最高。

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