兩大金控人事搬風 台新金六大高層異動

台新金（2887）高層啟動新人事布局。台新金控及旗下子公司台新銀行、台新人壽、台新創投昨（1）日分別召開董事會，進行人事異動，台新金總經理林維俊兼任台新人壽董事長，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董，總經理職缺由台新銀法金執行長林淑真升任。經濟部前部長王美花除了接任台新金獨立董事之外，也成為子公司台新銀獨立董事。

對此，董事長吳東亮昨日出席大台北瓦斯60周年活動時表示，這是經營團隊的「世代交替」，強調台新金的人才很多，也讓台新金更多人才有出頭的機會。

台新金昨日進行第九屆董事長選任，由吳東亮續任。而台新這一波人事異動，主要集中在銀行、人壽及創投。

在銀行方面，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董，總經理職缺由台新銀法人金融事業總處執行長林淑真升任，據了解，林淑真過去在法金深耕已久，一直是接班銀行總座的第一人選，如今她也成為台新銀成立32年來第一位女性總經理。原先由尚瑞強兼任的個人金融事業總處執行長，則由執行副總包國儀升任。

在人壽方面，上個月總經理邢益華以個人生涯規畫為由請辭，是由董座蔡康暫兼，不過蔡康自保德信人壽併入台新金以後，就當董事長至今，已多次表達辭意，本次任期屆滿之後，將專任台新人壽董事，由林維俊同時兼任台新金總經理與台新人壽董事長。

在台新創投方面，董事長謝壽夫、副董事長簡展穎任期屆滿，將由台新銀行董事許德南接任董事長，台新證創投董事施啟彬接任副董事長。

商品推薦